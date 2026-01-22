Vini envió contundente mensaje a la afición del Madrid





Sin duda, una de las mayores polémicas en el Real Madrid de los últimos días se centra en Vinicius Junior, pues el jugador de Brasileño ha contado con su mejor desempeño en esta temporada y su actitud inicia a ser criticada por varios sectores de la afición.

Ahora, el delantero le envió una respuesta más que contundente al Real Madrid y a sus criticos al ser el jugador de la semana de la Champions League.

La elección de Vini por encima de otras figuras destacadas de la semana como Luis Suárez (Sporting CP), Fermín López (Barcelona) y Robert Navarro (Athletic Club) no es casualidad: su capacidad para desequilibrar, conectar con sus compañeros y decidir partidos de alto voltaje vuelve a posicionarlo como uno de los nombres más influyentes de esta edición de la Champions.





Además, este reconocimiento se suma a un contexto más amplio de protagonismo para Vinícius dentro del equipo, tras recuperarse de fases más complicadas con críticas y presión externa.

Ahora, Vini buscará seguir siendo protagonista de y no solo en Champions, pues lo cierto es que el club busca hacerse con la cima de LaLiga y para esto deberá vencer de momento al Villarreal el próximo sábado 24 de enero.