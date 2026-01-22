Visa para la Copa del Mundo 2026: Embajada de Estados Unidos dio buena noticia

Cada vez falta menos para que arranque la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde que se anunció en dónde se jugará el certamen se empezaron a generar con respecto a las posibilidades que tendrán los aficionados para poder asistir, teniendo en cuenta los requisitos de cada país.

Sin embargo, en últimas horas la embajada de Estados Unidos le dio la buena noticia a los aficionados colombianos que han adquirido boleta y que todavía no tienen visa.

Prioridad para las citas de visa

A través de una comunicación oficial, la embajada de Estados Unidos en Colombia dio a conocer que las personas que ya hayan adquirido sus entradas para los partidos de la Copa del Mundo tendrán prioridad al momento de agendar las citas para solicitar la visa.

"¡Excelentes noticias para los titulares de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a Estados Unidos este año! ¡Les ofrecemos acceso prioritario a las citas de visa estadounidense!", se comunicó.

La embajada aclaró que solo se Beneficiarán la personas que compraron directamente a través de la FIFA las entradas, la cuales podrán activar el FIFA Pass en el portal http://fifa.com.

Adicionalmente se aclaró que todos los solicitantes de visa tendrán que cumplir con los respectivos procesos de evaluación de seguridad y cumplir con los requisitos para la aprobación.







