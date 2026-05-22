"¿Voy al Tour de Francia?": Así fue el enojo de James Rodríguez con su técnico en el Bayern Múnich

El documental de Netflix sobre el capitán de la Selección Colombia dejó varias escenas para el recuerdo, especialmente de los duros momentos que ha vivido el mediocampista. El 11 de julio de 2017 se oficializó su cesión al Bayern Múnich por dos temporadas con opción a compra, el cucuteño analizó un fuerte episodio con Niko Kovac, que lo terminó alejando de continuar en el club bávaro.

James no renovó con el Bayern y tuvo que regresar al Real Madrid

En el Bayern se reencontró con Carlo Ancelotti, uno de sus entrenadores en su etapa en Madrid. Su primer gol lo marcó el 19 de septiembre en el resultado 3 por 0 sobre el Schalke 04. Sin dudarlo tras el contacto de su padre futbolístico, James se puso guantes, gorro y afrontó el frío alemán con la mejor predisposición posible.

El 29 de julio de 2019 luego de que el Bayern Múnich no usara la opción de compra que tenía sobre el jugador y tras no tener nuevo equipo, James volvió a entrenarse con el Real Madrid.

Altercado de Kovac con James: "¿Voy al Tour de Francia o qué?' Soy jugador de fútbol"

Antes de salir del equipo bávaro, el futbolista vivió un duro episodio con su entrenador. Una diferencia entre formas de entrenamiento pudo ser el condicionante para una relación que no volvió a mejorar: "En el segundo año vino Kovac. Cada entrenador tiene sus preferencias y yo no estaba dentro de ellas", había dicho el cucuteño en su momento.

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En una de las declaraciones que dio en su documental de Netflix, James reveló: "Le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta tras entrenar, yo le decía: '¿voy al Tour de Francia o qué?' Soy jugador de fútbol", confesó.

, James contó que recibió clases de alemán para intentar superar la barrera del idioma, pero no las cosas no funcionaron. "No me entraba, me dormía. Le dije 'no quiero aprender'".