Vozinha ya no iría a Colo Colo: dos clubes intentan cerrar su fichaje

El futuro de Vozinha dio un giro inesperado. Aunque Colo Colo había anunciado hace una semana la contratación del arquero caboverdiano, el guardameta todavía no ha viajado a Chile y ahora dos clubes aparecieron con la intención de quedarse con su fichaje.

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La novela entre Vozinha y Colo Colo

El portero de 40 años, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, debía arribar a territorio chileno el jueves para firmar su contrato. Sin embargo, el viaje fue aplazado por lo que el club calificó como "situaciones personales".

Jaime Pizarro, director deportivo del conjunto albo, explicó que el jugador solicitó un plazo adicional para resolver algunos asuntos antes de desplazarse a Chile. Además, indicó que el retraso también está relacionado con trámites migratorios y que el club decidió acceder a la petición del futbolista.

La demora alimentó las versiones sobre un posible cambio de rumbo en la negociación. Incluso, Colo Colo publicó recientemente un comunicado en el que ofrecía excusas porque no podría concretar el fichaje de Vozinha, aunque el texto fue eliminado pocas horas después.

En medio de este panorama, comenzaron las especulaciones sobre una modificación en las condiciones de la contratación por parte del club chileno, situación que habría abierto la puerta para la aparición de nuevos interesados.

Otros dos equipos interesados en Vozinha

De acuerdo con la información conocida, Querétaro , de la Liga MX, y Renaissance Sportive Berkane , de Marruecos, intentan convencer al arquero para cerrar su incorporación y competirían directamente con Colo Colo por su firma.

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Vozinha se convirtió en una de las grandes historias del Mundial 2026. El guardameta lideró la histórica campaña de Cabo Verde, selección que empató con España y Uruguay en la fase de grupos y que solo cayó ante la Argentina de Lionel Messi por 3-2 en la prórroga de los dieciseisavos de final.

Su rendimiento cambió por completo el rumbo de su carrera. Tras haber trabajado como recolector de basura antes de convertirse en futbolista profesional y después de jugar la última temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división portuguesa, el arquero pasó de tener cerca de 50.000 seguidores en Instagram a superar los 29 millones, mientras define cuál será el próximo destino de su carrera.