Vuelta a Andalucía: así van los colombianos en la general tras la tercera etapa

La Vuelta a Andalucía 2026 completó su tercera etapa este viernes, y pese a que los ciclistas colombianos no han sido protagonistas, se mantienen en competencia. La jornada se efectuó entre Jaén y Lopera. En la clasificación general, los nacionales aparecen en las posiciones 38, 52 y 102, lejos de la pelea por el podio, pero aún con margen para escalar.

La fracción tuvo un recorrido de 180,9 kilómetros, incluyendo dos puertos intermedios de tercera categoría, aunque el perfil favorecía a los hombres rápidos en caso de una llegada compacta. Finalmente, el grupo principal controló los intentos de fuga y todo se definió al sprint.

Resumen de la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía

La victoria fue para Milan Fretin (Cofidis), quien marcó un tiempo de 4:11:13. Segundo terminó Paul Penhoet (Groupama - FDJ United) y tercero Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike), todos con el mismo registro, en una llegada masiva de 52 corredores.

En ese grupo principal cruzaron la meta los colombianos Fernando Gaviria y Juan Diego Quintero, quienes lograron mantenerse sin ceder tiempo respecto a los favoritos del día. La etapa no generó diferencias entre los hombres de velocidad, pero sí dejó movimientos clave en la general.

El gran beneficiado fue Christophe Laporte, quien gracias a bonificaciones y regularidad ascendió al tercer lugar de la clasificación general. El liderato sigue en manos de Iván Romeo (Movistar Team), con un acumulado de 11:13:04, seguido por Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a solo siete segundos.

En cuanto a los colombianos en la general, el mejor ubicado es Juan Diego Quintero (Petrolike) en la posición 38, a 3:14 del líder. Más atrás aparece Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) en el puesto 52, a 10:53, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA) es 102, a 37:39.

Para Gaviria, el objetivo está más enfocado en disputar etapas al sprint que en la clasificación global, mientras que Quintero buscará sostenerse dentro del top 40 y aprovechar cualquier oportunidad en las jornadas venideras.

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía luego de la etapa 3

1. Iván Romeo, Movistar Team, 11:13:04

2. Andreas Leknessund, Uno-X Mobility, a 0:07

3. Christophe Laporte, Team Visma | Lease a Bike, a 0:50

4. Alex Aranburu, Cofidis, a 0:54

5. Fred Wright, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, a 0:54

38. Juan Diego Quintero, Petrolike, a 3:14

52. Samuel Flórez, Modern Adventure Pro Cycling, a 10:53

102. Fernando Gaviria, Caja Rural - Seguros RGA, a 37:39

Recorrido de la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía

La cuarta etapa se disputará el sábado 21 de febrero entre Montoro y Pozoblanco, con 166 kilómetros de recorrido, un puerto intermedio de segunda categoría y final llano. Será una nueva oportunidad para los velocistas, aunque la lucha por la clasificación general de la Vuelta a Andalucía podría empezar a perfilarse con mayor claridad.