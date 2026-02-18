Wolves vs Arsenal EN VIVO, 18 de febrero: hora y canal Premier League

Siguen las acciones en la Premier League y lo cierto es que el compromiso entre el Wolverhampton y el Arsenal puede ser más que determinante en el torneo. Con realidades distintas pero ambiciones claras, ambos equipos afrontan un duelo que puede marcar el rumbo inmediato de la temporada.

El conjunto dirigido por Gary O’Neil buscará hacerse fuerte ante su público, donde ha conseguido resultados importantes frente a rivales de mayor presupuesto. Los Wolves han construido su campaña desde el orden defensivo y la disciplina táctica, apostando por transiciones rápidas y aprovechando los espacios que dejan los equipos que proponen.

Vale la pena aclarar que hasta hace un par de semanas los Wolves contaban con Jhon Arias en su ofensiva, pero lo cierto es que el colombiano regresó al fútbol de Brasil para vestir la camiseta de Palmeiras.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta llega con la obligación de sumar de a tres en su pelea por el campeonato o por consolidarse en los puestos de privilegio. Los “Gunners” han mostrado un fútbol ofensivo, dinámico y con alta circulación de balón, respaldado por una plantilla joven y competitiva.

Hora y Canal para ver Wolves vs Arsenal

El compromiso entre Wolves y Arsenal por Premier League de este 18 de febrero se podrá ver desde las 15:00 horas de Colombia por Disney+.