Xavi Hernández sería nuevo DT de selección clasificada al Mundial 2026

Faltan menos de 4 meses para que inicie el Mundial de la FIFA 2026 y las selecciones participantes van ultimando detalles para llegar de la mejor forma a la cita orbital, programando partidos amistosos y definiendo la lista de 26 jugadores que representarán a cada uno de los equipos.

Teniendo en cuenta la proximidad del Mundial, es poco común que haya cambios drásticos en los equipos, especialmente en la dirección técnica, sin embargo, en los últimos días ha trascendido una información que pone a Xavi Hernández como principal candidato para reemplazar a un entrenador de una importante selección clasificada a la cita orbital.

Xavi Hernández, en el radar de la Selección de Marruecos

De acuerdo con información del diario Marca de España, Xavi Hernández es la primera opción de los dirigentes marroquíes para hacerse cargo de la selección nacional ante una posible salida de Walid Regragui, quien ha generado grandes dudas y críticas en sus últimos partidos al frente de ‘Los Leones del Atlas’.

La fuente indica que se están llevando a cabo las negociaciones para acordar los términos de la salida de Regragui, sin embargo, en la Selección de Marruecos han desmentido las versiones de la prensa sobre la contratación de un nuevo seleccionador nacional, aunque advierten que "informarán oportunamente sobre cualquier novedad".

Los otros candidatos que suenan para la Selección de Marruecos

Según medios locales, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) baraja alternativas como el español Xavi Hernández (extécnico del Barcelona), y los marroquíes Mohammed Ouahbi (antiguo entrenador de la selección juvenil marroquí) y Tarek Sektioui (actual jefe del equipo técnico de la selección marroquí sub-23).

Esta posible salida de Regragui se generó tras las críticas por sus tácticas en la final de la reciente Copa Africana de Naciones que perdió Marruecos ante Senegal, además de convocatorias cuestionadas y dudas sobre su capacidad para repetir el éxito de Catar en el Mundial 2026, torneo donde alcanzó las semifinales eliminando a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la fase previa.