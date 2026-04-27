Xavi Hernández, leyenda de la selección de España y campeón del mundo en 2010, volvió a abrir una herida enorme en FC Barcelona, equipo al que, además de representar como futbolista profesional en su momento, también supo dirigir.



Hace un buen tiempo, el exjugador reveló que cuando estaba a cargo del banquillo blaugrana, intentó repatriar al astro argentino Lionel Andrés Messi, con actualidad en Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos.

Xavi intentó fichar a Messi

Esta anécdota, negativa para los hinchas culés, la revivió en las últimas horas, reafirmando que fue el presidente Joan Laporta el directo responsable de que Lionel Messi no volviera a vestir los colores del FC Barcelona.



"Messi era el mejor. No habrá nadie mejor que él. Se enfadaba conmigo si pasaba a otro lado. Él me hacía mejor. Es una persona muy humilde y trabajadora. Con 16 años ya lo vi, era totalmente diferente. Tengo muy buena relación. Intenté ficharle para el Barça. Hablé durante cinco meses, estaba todo preparado, pero Laporta dijo que no”, manifestó.

Lea también Lionel Messi es noticia mundial: compró un equipo en el fútbol europeo

Laporta no quiso

“Logré traer de vuelta a Dani Alves e intenté traer de regreso a Neymar, Pedro y Messi cuando era entrenador. A Pedro y Neymar no se les pudo traer de vuelta debido a la situación económica y a Messi porque no quiso Laporta. Con Neymar hubo una oportunidad, pero tampoco se dio. No se dio debido a nuestra muy difícil situación económica. El fair play financiero nos estaba limitando severamente, y los famosos salarios”, añadió.



Messi tenía el gran anhelo, o quizás todavía lo conserva, de volver al Barcelona, su casa por varios largos años, en la que pudo conquistar una gran cantidad de títulos grupales y también individuales.

Su etapa como DT

En otro apartado de la charla con Romario, Xavi Hernández hizo referencia a lo que significó dirigir al plantel profesional blaugrana. Dijo que, sin lugar a dudas, fue más complejo entrenar al club que jugar en este.



“¿Qué fue más difícil, jugar o entrenar en el Barça? Entrenar. Sin duda. Tú eres el culpable de todo, incluido el éxito, pero no te señalan a ti como entrenador. Muy difícil. El jugador de fútbol vive bien, en paz, y se desconecta en el descanso; el entrenador no puede, son 24 horas pensando en la charla, en el vídeo, cómo voy a motivar, cómo voy a preparar la rueda de prensa a la directiva… Son muchas cosas”, sentenció, entre otras cosas más.