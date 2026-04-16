Hace unos días se dio a conocer que el argentino Javier Mascherano, por motivos personales, dejó de ser el director técnico del Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, donde juega el astro Lionel Andrés Messi.



“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi mandato como entrenador del Inter Miami CF. En primer lugar, me gustaría agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que nos permitieron vivir momentos inolvidables”, dijo el exjugador.

Lea también Decisión de última hora en Inter Miami de Leo Messi tras la salida de Mascherano

La despedida

“También quiero agradecer a los fans y La Familia, porque nada de esto hubiera sido posible sin ellos. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro. No tengo ninguna duda de que el Club seguirá teniendo éxito en el futuro. Les envío a todos un gran abrazo y gracias por todo”, añadió.



La salida del exjugador del FC Barcelona de España fue tomada con mucha sorpresa por los aficionados del Inter Miami, pues a Mascherano no le estaba yendo para nada mal en la institución.

Lea también Oficial: Messi se queda sin DT tras sorpresiva renuncia de Mascherano

¿Por qué se fue el DT?

A medida que los días avanzaban y avanzaban, a través de las diferentes redes sociales empezó a circular un rumor que indicaba que Javier no salió del equipo por motivos personales.



Y bien, este miércoles 15 de abril, Toti Pasman, un periodista argentino, destapó que Javier Mascherano se habría ido del Inter Miami de los Estados Unidos por diferencia con Rodrigo De Paul y Luis Suárez, entre otras cosas más.

Palabras de Toti Pasman

“Lo que tengo es que Mascherano no se va por problemas personales. Vestuario desgastado; desgastado por (Guillermo) Hoyos, que era director deportivo (hoy DT interino), relación incómoda con Rodrigo De Paul; Mascherano no pidió a De Paul. Un tipo muy importante en el vestuario, pero no fue pedido por Mascherano”, mencionó el comunicador, en DSports.



“Relación desgastada con Luis Suárez, al que Mascherano sacó porque no lo veía bien físicamente. Relaciones humanas desadaptadas. No son problemas personales, fue una relación humana con el vestuario desgastada”, añadió.



Las palabras de Pasman, como era de esperarse, no tardaron en hacerse tendencia a través de redes sociales. Se desconoce si la supuesta ‘olla podrida’ en Inter Miami es real, pero la declaración es muy fuerte.





