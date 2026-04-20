¿Y Millonarios? Falcao García dio su favorito en el Grupo de la Copa Sudamericana

Radamel Falcao García analizó distintos frentes del fútbol internacional y nacional, dejando conceptos sobre el presente del Atlético de Madrid, el panorama de Millonarios en la Copa Sudamericana, la lucha en la Liga colombiana y una breve reflexión sobre la Selección Colombia.

En entrevista con Daniela Caro de Win Sports, el delantero reveló varios sentimientos sobre la actualidad deportiva.

Falcao advirtió que el Atlético de Madrid siempre representa una amenaza

El delantero samario se refirió primero al conjunto colchonero, club donde deja huella en Europa en Champions (eliminó al Barcelona y clasificó a semis de Champions). Destacó el crecimiento competitivo del plantel dirigido por Diego Simeone: “Creo que es un plantel con jugadores de mucho nivel, línea por línea tiene jugadores muy importantes. Han llegado jugadores que han dado un salto de calidad y yo creo que está compitiendo muy bien en estas instancias”, señaló.

Además, advirtió que el Atlético siempre representa una amenaza para cualquier rival. “Es un peligro para cualquier rival, sabemos de lo incómodo que es jugar contra los equipos del Cholo y después cuentan en la parte delantera con jugadores determinantes que pueden hacer la diferencia”, agregó. Incluso expresó su deseo de ver campeón al club madrileño: “Ojalá que para alegría de todos los atléticos podamos festejar este torneo”.

Falcao hizo un balance de Millonarios en las dos fechas de Copa Sudamericana

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Sobre Millonarios y la Copa Sudamericana, Falcao hizo un balance del reciente duelo internacional y del grupo que disputa el club embajador. “En la primera parte quizá no fuimos tan punzantes, no generamos el peligro que hubiéramos querido. Ya en la segunda parte subimos las líneas, presionamos más alto y eso nos permitió encontrar el gol”, explicó.

También reconoció la dificultad de la zona. “Es un grupo muy parejo, quizá el favorito es San Pablo por la historia como club institución. Pero el fútbol hoy en día está muy emparejado y todos los partidos son muy disputados”, manifestó.

Pensando en la Liga BetPlay, el goleador fue claro sobre la urgencia de resultados. “Sabemos que son tres finales estos últimos partidos de liga. Tenemos que afrontarlos como tal. No es fácil porque son rivales muy difíciles, pero para ellos tampoco lo va a ser”, afirmó.

Finalmente, dedicó unas palabras a la Selección Colombia, invitando a la calma y la confianza de cara a los próximos retos. “Ilusionado, como todo el resto del país. No hay que entrar en pánico. Lo importante es que los jugadores lleguen al momento de la concentración en buen nivel futbolístico y físico”, comentó.

Para Falcao, la clave será la unidad: “Lo más importante es que la selección esté tranquila, convencida y que todos trabajen con el mismo fin”.