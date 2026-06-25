Yairo Moreno tiene nuevo equipo en el exterior: ya fue presentado

Después de los pasos de Yairo Moreno en el Fútbol Profesional Colombiano en Independiente Santa Fe sumando apenas 13 partidos y marcando un gol, además de vestir los colores recientemente de Jaguares de Córdoba, el oriundo de Necoclí, Antioquia tendrá una nueva experiencia a nivel internacional.

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Su paso por el fútbol de Colombia fue fugaz y sin mucha regularidad debido a lesiones y por decisiones técnicas que dejaron afuera al ex Selección Colombia de varios partidos. En Junior tampoco pudo tener la continuidad deseada y a sus 31 años, espera una oportunidad afuera de la Liga BetPlay.

EL EQUIPO QUE FICHÓ A YAIRO MORENO: “ROMPIÓ EL MERCADO”

Tras los pocos minutos en el segundo semestre del 2025 con Santa Fe y el primer torneo del 2026 con Jaguares, Yairo Moreno salió de la institución cordobesa para firmar un nuevo contrato con una institución internacional. Se trata nada más ni nada menos que del Marathón, prestigioso club de Honduras.

Marathón se dará el lujo de tener al lateral izquierdo o volante de 31 años en sus filas para pelear por la primera división de Honduras y la Copa Centroamericana. Yairo se une a un buen mercado que ha hecho el club hondureño en busca de títulos.

Yairo Moreno fue presentado con el Marathón y espera ganar regularidad, esa que no tuvo a lo largo de los dos últimos semestres con Santa Fe y Jaguares de Córdoba. El jugador que pasó por León y por Pachuca en el plano internacional volverá a jugar en el exterior en Honduras.

En Honduras celebran este fichaje, pues, se trata de un campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf con el León en 2023. Además, tiene un trofeo nacional con ese mismo club en la Liga MX. Mencionan que Marathón rompió el mercado para pelear por grandes objetivos.

Un bombazo que ven en Honduras a la espera de ver cómo está físicamente, dado que ha pasado por algunas lesiones que lo han afectado bastante en anteriores torneos. La prensa hondureña ve bien el mercado de Marathón, que también cuenta con Alberth Elis, atacante del Marítimo y que ha pasado con otros clubes como el Girondins de Burdeos, Brest, Boavista, Houston Dynamo y Monterrey en el plano internacional.

¿POR CUÁNTO TIEMPO FIRMÓ YAIRO MORENO?

En las redes sociales de Marathón, el club presentó al jugador, “¡hacemos oficial la incorporación de Yairo Moreno a nuestra familia! Potencia, magia y jerarquía pura para buscar la copa de la mano de nuestra afición ¡Bienvenido a tu nueva casa, Yairo!”

Marathón se ilusiona con la trayectoria y con el debut del colombiano que será después del Mundial. Yairo Moreno llega como agente libre a la institución hondureña y firmó su respectivo contrato que lo liga por un año con el club. El debut de Yairo Moreno podría ser ante el Herediano en la primera fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf el 30 de julio.

Yairo Moreno ya firmó y se sumará a un plantel que ya se ha movido con el fichaje de otros cinco jugadores, Jonathan Paz, Nayrobi Vargas, Alberth Elis, Yeison Mejía y Nathanael Martínez fueron las anteriores contrataciones de la institución hondureña.