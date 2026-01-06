Yaser Asprilla se iría del Girona: llegaría a otro equipo de la Liga de España

Yaser Asprilla ha vivido una temporada marcada por la irregularidad, el delantero colombiano no ha logrado afianzarse como uno de los grandes referentes del elenco catalán y su rendimiento ha estado lejos de las expectativas.

Lea también James listo para firmar con su nuevo equipo: ya inició la pretemporada

En ese contexto aparece un nombre que genera expectativa tanto en Cataluña como en el entorno del futbolista colombiano. Según lo revelado, Asprillapodría cambiar de equipo en la Liga de España durante el mercado de invierno.

Según lo revelado, el futbolista del Girona, es visto por la dirección deportiva del Mallorca como una alternativa ideal para revitalizar una ofensiva que ha perdido sorpresa en los últimos meses. El equipo dirigido por Jagoba Arrasate ha mostrado solidez en ciertos pasajes del campeonato, pero también ha evidenciado problemas para sostener un juego agresivo por las bandas.

A lo largo del curso, el técnico ha probado distintas variantes en ese sector del campo. Sin embargo, ni las rotaciones ni los ajustes tácticos han conseguido ofrecer continuidad. Mientras el carril izquierdo ha contado con mayor estabilidad, el flanco opuesto se ha convertido en un rompecabezas sin solución clara.

En ese contexto es donde encaja la figura de Asprilla, un jugador joven, con talento probado y margen de crecimiento. A sus 22 años, el atacante cafetero ha dejado destellos interesantes en el fútbol español, aunque no ha logrado consolidarse como titular fijo en el esquema del cuadro catalán

En otras noticias

Desde la perspectiva del Mallorca, la operación resulta atractiva por varios motivos. En primer lugar, permite reforzar la plantilla sin asumir un gasto elevado, algo fundamental para una institución que debe manejar con cautela su presupuesto. Además, incorporar a un jugador con hambre de minutos y deseos de reivindicación suele traducirse en un impacto inmediato sobre el césped. La intención es clara: sumar un elemento que aporte chispa, movilidad y gol desde la banda.

Para el propio futbolista colombiano, el posible cambio de aires representa una oportunidad clave. Tener protagonismo en un club que confía en sus condiciones podría ser determinante para relanzar su carrera en Europa. Además, un buen rendimiento en la Liga de España siempre tiene eco internacional, un factor relevante pensando en futuras convocatorias con su selección nacional y en objetivos de mayor alcance a mediano plazo.

Girona, por su parte, tampoco vería con malos ojos una salida temporal. Con una plantilla competitiva y varias opciones ofensivas, permitir que uno de sus jóvenes talentos gane experiencia y ritmo de competencia puede resultar estratégico. Mantener los derechos deportivos del jugador mientras este se foguea en otro escenario es una fórmula habitual en el fútbol moderno.

Más allá de los números o de la estructura contractual, esta posible incorporación refleja una intención clara del Mallorca: no conformarse. El club sabe que la permanencia no se garantiza solo con orden defensivo y esfuerzo, sino también con ambición y recursos ofensivos que marquen la diferencia en partidos cerrados. Apostar por un perfil como el de Yaser Asprilla es, en ese sentido, una declaración de principios.

A medida que el calendario avanza y el cierre del mercado se acerca, la expectativa crece. Si la negociación llega a buen puerto, el conjunto bermellón podría sumar una pieza capaz de cambiar la dinámica del equipo. Y para el jugador, sería el escenario ideal para demostrar que su talento puede tener un impacto real en una de las ligas más competitivas del mundo.