Incertidumbre con Yaser Asprilla en Turquía: decisión en Galatasaray

Uno de los jugadores del panorama colombiano, en que se han generado grandes expectativas es Yaser Asprilla. El joven talento llegó al Galatasaray, uno de los clubes más importantes del fútbol de Turquía, como una promesa para tener en cuenta y en búsqueda de minutos.

En el Girona no estaba teniendo esas actuaciones deseadas, por eso, tomó la decisión de irse cedido a Turquía. Sin embargo, las cosas no salieron según lo esperado ante la falta de continuidad y las lesiones sufridas, que lo han marginado del club turco.

Llegó como una promesa, con la chance de convertirse en figura y con ese rotulo de hacer parte de la Selección Colombia de Mayores. No hay duda absoluta de su talento y ahora, se habla de lo que será su futuro, pues Yaser Asprilla está cedido al Galatasaray.

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Yaser Asprilla, en medio de las lesiones y fuera de competencia

Las lesiones no le han permitido desplegar su fútbol, pues desde abril sufrió una lesión de rodilla, quedándose fuera de las convocatorias del Galatasaray. Ahora, se habla de su salida del fútbol turco, pues no estaría en los planes de Okan Buruk.

La prensa turca empezó con las especulaciones y uno de los jugadores que no seguiría, es Yaser Asprilla. De acuerdo con información del medio Spor Atlas, serían en total 7 futbolistas los que no se quedarían para la próxima temporada.

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La lista es comandada por Mauro Icardi, Noa Lang, Sacha Boey, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu y Günay Güvenç.

Cabe destacar que Yaser Asprilla llegó cedido por el Girona, por una temporada. Con todo ese contexto, su préstamo se acabará el próximo 30 de junio y la decisión del Galatasaray sería no acceder a la cláusula de opción de compra, que estaría en los 20 millones de euros.

Los números de Yaser Asprilla en el Galatasaray

Yaser Asprilla ha disputado en total, nueve partidos con Galatasaray, contando todas las competiciones.