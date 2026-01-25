Yáser Asprilla fue presentado en Galatasaray: “Estoy realmente encantado”

La experiencia en España no fue la mejor para Yáser Asprilla con poca regularidad en el Girona. Fue criticado por el uso del dorsal ‘10’, justamente por su propio entrenador, Michel que afirmó que pesa ese número. Tuvo más suplencias que partidos, y, como era de esperarse, salió del club en el mercado de invierno de Europa.

Jhon Solís también se fue del Girona firmando con el Birmingham City en condición de préstamo. De esa misma forma, Yáser también se despidió del cuadro catalán en una cesión que puede darle más minutos al volante, teniendo en cuenta que se viene el Mundial de 2026 en donde espera tener espacio con la Selección Colombia.

Se habló de Portugal, Italia y hasta la Premier League, pero el ex Watford terminó firmando con el Galatasaray de Turquía en donde espera ser protagonista en un fútbol muy exigente por parte de los aficionados que se vuelven locos con los tres clubes más grandes de Estambul. Jugar con Dávinson Sánchez fue clave para que se diera su negociación y la confirmación de su fichaje.

GALATASARAY PRESENTÓ A YÁSER ASPRILLA

A falta de cuatro meses y medio para el Mundial apareció una nueva mano para el futuro de Yáser Asprilla con miras a estar entre los 26 convocados posibles que tiene Néstor Lorenzo y los demás entrenadores de las selecciones participantes. Galatarasay fue ese socio ideal para sacarlo de España donde poco estaba jugando y ahora espera reivindicarse en su tercer equipo de Europa tras Watford y Girona.

En calidad de cedido, el chocoano espera ganarse a una afición difícil como es habitual en el fútbol turco. El presidente, Dursun Özbek tomó la palabra en la presentación oficial de Yáser Asprilla afirmando que, “le doy la bienvenida a Yaser. Este traspaso es importante para el Galatasaray. Tengo muchas esperanzas en el servicio y la contribución que aportará al Galatasaray. Creo que tendrá éxito. Le deseo mucho éxito.

Ojalá celebremos juntos el campeonato al final de la temporada. Tendrá un gran rendimiento en el Galatasaray. Sánchez también es un jugador muy importante para nosotros. Nos ayudará como hermano mayor. Esto también es positivo”. La llegada del colombiano se da en un momento clave, dado que el Galatasaray es líder en la competencia con 46 unidades, tres más que el Fenerbahce de Jhon Jáder Durán.

Yáser aseveró en su presentación que, “estoy realmente encantado de unirme a este gran club. También quiero agradecer a nuestro presidente por hacer esto posible. Tengo muchas ganas de conocer a nuestra afición. Estoy muy emocionado”.

Camnbiará de dorsal dejando el ‘10’ a un lado y usando la ‘22’, además, jugará con Dávinson Sánchez y sobre esto comentó, “siempre estuve con Sánchez en la selección nacional. Me apoyó muchísimo. Es un gran honor volver a ser su compañero de equipo. Estoy seguro de que me ayudará y apoyará de muchas maneras, y también me enseñará mucho. Hay muchos grandes jugadores aquí. Aprenderé mucho de ellos también”.

¿CUÁNDO DEBUTARÍA YÁSER ASPRILLA CON GALATASARAY?

El equipo turco se juega todas las cartas para seguir en competencia internacional y deberá enfrentar al Manchester City en Inglaterra. Esperan sacar un buen resultado para sellar la clasificación a los octavos de final que es un escenario complejo, o bien, seguir en los Play-Offs.

Yáser Asprilla no podrá actuar en este encuentro frente al Manchester City, dado que no pueden inscribirlo en la Champions League. Su debut en la competencia internacional sería en caso de que Galatasaray siga vivo ya sea en octavos o en los Play-Offs.

Eso en el plano internacional, pues, su estreno será en la Liga de Turquía con la necesidad de seguir líder ante el Kayserispor en condición de local. Ahí se podría estrenar Yáser Asprilla tras cambiar de equipo donde espera tener regularidad de cara al Mundial.