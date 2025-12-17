Yaser o Solís saldrían de Girona por culpa de Echeverry

Yaser Asprilla y Jhon Solís atraviesan un momento complejo en el Girona. A la irregularidad individual se suma el difícil presente colectivo del club en LaLiga, donde pelea en la zona baja de la tabla. Ese contexto, sumado a movimientos que se alistan en el mercado de invierno, pone en duda la continuidad de ambos colombianos en el equipo catalán.

Desde España, concretamente la Cadena SER, aseguran que el futuro de los dos jugadores podría verse directamente afectado por la inminente llegada de Claudio ‘Diablito’ Echeverri, quien estaría cerca de romper su préstamo con el Bayer Leverkusen y aterrizar en Girona.

Lea también Arquero de selección de Venezuela llegaría a un equipo bogotano para 2026

La llegada de Echeverry obliga a liberar cupos

El principal problema para el club es el límite de futbolistas extracomunitarios. Actualmente, Girona cuenta con tres jugadores en esa condición: Yaser Asprilla, Jhon Solís y el brasileño Vitor Reis. Con la posible incorporación de Echeverry, el club estaría obligado a liberar al menos una plaza.

Según el citado medio, el único intocable es Vitor Reis, quien se ha consolidado como pieza clave para el técnico Míchel y ha dejado una muy buena impresión en su proceso de adaptación. Por esa razón, la atención se centra en los dos colombianos, cuyo rendimiento ha estado lejos de lo esperado.

Lea también Junior tendría reemplazo de Enamorado: harán intento por jugador de Selección Colombia

Solís, el más opcionado para salir

De acuerdo con la información, Jhon Solís es quien tiene más opciones de abandonar el club en este mercado. El volante ha disputado 13 partidos en la temporada, cinco como titular, sin registrar goles ni asistencias. Su salida sería más sencilla desde lo económico, ya que Girona aceptaría una cesión para aliviar la nómina.

En el caso de Yaser Asprilla, aunque su situación no es tan clara, tampoco es descartable una transferencia definitiva si llega una oferta conveniente. La prensa española advierte que incluso podrían salir ambos colombianos, dependiendo de cómo avance la operación por Echeverry.

Por ahora, Girona se enfoca en su próximo partido de LaLiga ante Atlético de Madrid, mientras el futuro de Yaser y Solís queda en suspenso, condicionado por el mercado y por la necesidad del club de reorganizar su plantilla para evitar el descenso.