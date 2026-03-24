Yepes regresó a Deportivo Cali tras sorpresiva decisión

Mario Alberto Yepes vuelve ser el centro de conversación en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque se le está recordando tras su destacado paso por la Selección Colombia a puertas de iniciar un nuevo Mundial, sino porque regresaría a Deportivo Cali con un importante cargo.

El cuadro 'azucarero' inició una nueva era de la mano de Rafael Dudamel, quien asumió el cargo de director técnico tras la salida de Alberto Gamero y se esperaba que su asistente técnico pudiera ser Yepes, pero el ex defensor habría dicho que no, aunque su camino en Cali no llegaría a su fin, ya que mantendrá un cargo importante también.

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Yepes será miembro de la junta directiva de Cali

En su momento hubo dos versiones sobre el regreso de Yepes al 'azucarero'. La primera indica que Mario Alberto Yepes sería nuevo integrante del comité del Deportivo Cali, y la otra, que viene de Súper Combo del Deporte, Rafael Dudamel habría llamado al exdefensor central de la Selección Colombia y del elenco verdiblanco ofreciéndole el cargo de asistente técnico.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer por parte del propio Yepes que esta situación nunca fue verídica y que no recibió ningún llamado por parte de Dudamel para integrar su cuerpo técnico, un hecho que puede llegar a afectar la ilusión del hincha de Deportivo Cali.

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Ahora, tras un par de días después de este acontecimiento, se habría revalidado la primera decisión de que formara parte del 'azucarero', pero desde un rango más administrativo.

El martes 24 de marzo se hizo oficial la llegada de Mario Alberto a un cargo administrativo, convirtiéndose en el quinto miembro de la junta directiva con el 70% de los votos a favor.

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¿Cómo le fue a Yepes como director técnico de Cali?

El caleño de 50 años es una de las figuras más importantes en la historia del cuadro 'azucarero', tanto por su paso como jugador como de director técnico, el cual asumió en marzo de 2016 y estuvo por casi un año, dirigiendo en 44 oportunidades y sumando un historial de 21 victorias, nueve empates y 14 victorias.

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¿Cómo va Cali en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

El cuadro 'azucarero' ya ha disputado las 13 fechas reglamentarias de la liga de apertura 2026, habiendo completado un total de 16 puntos nada más y dejándolo en la décima casilla con cuatro empates, cuatro victorias y cinco derrotas.