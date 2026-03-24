Reinaldo Rueda está a poco de volver a dirigir tras interés de un grande de América

Reinaldo Rueda, uno de los entrenadores colombianos con mayor recorrido y experiencia a nivel de clubes, pero también de selección nacional, lo que lo convierte en uno de los estrategas más completos y, de igual manera, de los más pretendidos en el mercado de fichajes del mundo del fútbol.

El entrenador de 68 años terminó su vínculo con la Selección de Honduras tras dar por finalizadas sus opciones de clasificar al Mundial y desde entonces se encuentra sin equipo, pero esta situación podría llegar a cambiar rápidamente tras el interés que le han demostrado desde la U. de Chile.

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Reinaldo Rueda podría dirigir a la U. de Chile

Hasta el momento, Rueda se encuentra todavía sin un equipo para dirigir desde noviembre de 2025. El entrenador colombiano no ha vuelto a pisar un banquillo técnico aunque a lo largo de este tiempo claramente tuvo varias propuestas, pero con las cuales al final no se ha logrado concretar nada.

Recientemente se le vio al entrenador de regreso en Colombia como un espectador de un curioso partido en la segunda división del FPC, en los palcos del estadio de Independiente Yumbo, el cual se estaba enfrentando a Real Santander.

Este acercamiento también lo habría vinculado con una posible negociación con Nacional tras el cuestionable momento de Diego Arias, pero las directivas del 'verde paisa' se mantienen firmes con el proceso del entrenador y Rueda no llegaría.

Ahora, tras caerse su llegada a Colombia, se habría despertado el interés de la U. de Chile, equipo que no pasa por su mejor momento en la competencia local, vive de empates en la liga y no están contentos con ello, por lo que se estaría planeando el fichaje de Reinaldo Rueda.

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Última vez que Reinaldo Rueda dirigió en el FPC

La última vez que se vio a Rueda en los banquillos del fútbol colombiano fue cuando dirigió a Atlético Nacional entre 2015 y 2017. En este lapso logró dirigir en 146 ocasiones, sumando 86 victorias, 34 empates, 26 partidos perdidos y seis títulos, incluyendo la Copa Libertadores en 2016.

Reto de Reinaldo Rueda con la U. de Chile en la liga local

El histórico equipo del fútbol chileno ha empezado con el "pie izquierdo" una nueva temporada y se encuentra parcialmente afuera de los puestos de competencia internacional, justo en la octava casilla con 10 unidades tras completar cuatro empates, una derrota y dos victorias.