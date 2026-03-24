Equipo de la B rompió el mercado de fichajes con joya ex América y Nacional

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo de la mejor manera y los equipos de la segunda división claramente no se quedan de brazos cruzados. Se han confirmado fichajes de lujo como el de Jarlan Barrera a Real Cartagena y ahora sería Internacional de Palmira el que se robe el protagonismo.

Internacional de Palmira pasa por su mejor momento en el arranque de la temporada 2026 y es líder de la tabla de posiciones en la primera fase. Sin embargo, buscan revalidar este gran momento en la competencia local con la contratación de un nuevo delantero con amplia experiencia, Aurelio Domínguez.

Internacional de Palmira prepara fichaje de lujo con paso por Nacional y América

El arranque de la escuadra encabezada por el experimentado estratega, Héctor Cárdenas, pasa por su mejor momento en el Torneo Betplay, habiendo caído en tan solo una oportunidad a lo largo de las 11 fechas que han disputado y completa ocho victorias.

Aún así, el estratega no está del todo satisfecho y estaría a punto de realizar la contratación de un jugador que les pueda dar más goles a lo largo de la competencia con el fin de alcanzar el objetivo de jugar en la primera división del fútbol colombiano.

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Aurelio Domínguez sería el jugador pretendido y posteriormente inscrito por Internacional, un extremo de 22 años que cuenta con un amplio recorrido en el mundo del fútbol, habiendo pasado por grandes equipos como América de Cali y Atlético Nacional.

Actualmente, Domínguez viene de jugar en el fútbol de Venezuela con la camiseta de Angostura FC, pero sus planes para el 2026 están de regreso en Colombia, empezando a sumar minutos en la Primera C y poco a poco irse vinculando con el plantel principal de Internacional de Palmira.

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Próximo partido de Internacional de Palmira en la B

El siguiente reto de Cárdenas dirigiendo en la segunda división a Internacional será auspiciando como local ante Tigres el jueves 26 de marzo, partido importante en el que podrán volver a sumar de a tres unidades para afianzar la cima de la tabla de posiciones.