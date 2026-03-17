Yerry Mina recibe respaldo en Cagliari: así fue la defensa de su DT tras críticas

El defensor colombiano Yerry Mina recibió el respaldo de su entrenador en Cagliari Calcio, Fabio Pisacane, luego de las críticas surgidas tras la derrota 3-1 ante Pisa Sporting Club en el fútbol italiano.

Yerry Mina desmiente problema de rodilla previo a la cita con la Selección Colombia, en amistosos contra Francia y Croacia

El defensor central de 31 años, quien fue noticia hace un par de días por unas polémicas declaraciones del técnico del Cagliari, Fabio Pisacane, quien comentó que Yerry Mina sufría un problema crónico en la rodilla que se debía manejar de manera muy especial, volvió a la titularidad con el equipo italiano este lunes 16 de febrero en duelo por la Serie A contra el Lecce.

El zaguero salió a desmentir ese problema físico en su rodilla y explicó que su ausencia en el duelo ante la Roma se debía por un acuerdo consensuado con el técnico del Cagliari debido a una suma de partidos que venía acumulando el defensor colombiano.

Durante el encuentro, Mina disputó 45 minutos y recibió una calificación de 6.4 según la plataforma Sofascore, una de las más bajas en sus recientes presentaciones. En la rueda de prensa posterior, un periodista calificó su actuación como “desastrosa”, comentario que llevó al técnico italiano a salir en defensa del zaguero colombiano.

El DT evitó hablar del rendimiento de Mina: "Las cosas no nos están saliendo bien ahora mismo"

Pisacane evitó centrar la discusión en el rendimiento individual de Mina y, por el contrario, asumió la responsabilidad colectiva por el resultado. “Represento al equipo en este momento y Mina ha sido importante en los últimos años para que Cagliari logre sus objetivos. Lo sigue siendo esta temporada”, afirmó el entrenador.

El entrenador añadió: "Entonces, perdóname pero no me centro en eso (nivel individual), me centro en que soy responsable de cómo salimos al campo y cómo nos preparamos… Las cosas no nos están saliendo bien ahora mismo, pero estamos haciendo nuestra parte. Siento que todos somos responsables, ganemos o perdamos”.

El defensor también sufrió un golpe en la rodilla en el minuto 36 tras un fuerte choque con el delantero nigeriano Rafiu Durosinmi, quien fue expulsado por la agresión. Para la segunda mitad, el colombiano no regresó al campo y fue reemplazado por Gabriele Zappa, una decisión que, según el técnico, obedeció a razones tácticas y no a su desempeño.

La situación genera expectativa de cara a la próxima convocatoria de la Selección Colombia, que disputará amistosos internacionales ante Selección de Francia y Selección de Croacia en la próxima fecha FIFA. Antes de esa pausa internacional, Cagliari tendrá un exigente compromiso frente a SSC Napoli, en un partido clave para mantenerse alejado de la zona de descenso.