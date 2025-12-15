Agresión en pleno avión: Estrella de Portugal en el centro de la polémica

Un acto bochornoso protagonizado por Joao Cancelo sacudió las redes sociales y desató una ola de críticas contra el futbolista portugués. El actual jugador del Al Hilal de Arabia Saudita fue captado en video agrediendo a un aficionado en pleno vuelo comercial, luego de que este lo grabara y presuntamente, lo increpara por su rendimiento deportivo.

El incidente ocurrió en un avión, ante la mirada atónita de otros pasajeros y miembros de la tripulación.

Lea también Crisis en Pereira beneficia a equipo de Portugal: ficharán a referente

El video que desató la polémica

En las últimas horas comenzó a circular un video en el que se observa a Cancelo visiblemente alterado mientras encara a un pasajero que lo estaba grabando con su celular. El portugués se acerca de forma desafiante, intercambia palabras con el aficionado y le toma la mano con fuerza, antes de propinarle un manotazo en un intento por quitarle el dispositivo.

La tensión escaló rápidamente y obligó a la intervención de otros pasajeros y del personal del avión, quienes lograron separar a las partes y evitar que la situación pasara a mayores. El material fue difundido posteriormente en redes sociales por el propio hincha involucrado, generando una fuerte reacción mediática.









Críticas, contexto y posible origen del enojo

Según versiones cercanas, la furia de Cancelo se habría originado por críticas directas del aficionado, relacionadas con su nivel actual, su paso al fútbol saudí y sus recientes ausencias en las convocatorias de la selección de Portugal. Aunque no se escuchan con claridad los comentarios previos en el video, sí es evidente el estado de irritación del futbolista.

El exjugador de Barcelona, Manchester City, Juventus e Inter de Milán no se ha pronunciado oficialmente sobre el episodio, pero el video ya ha generado reproches generalizados, incluso de aficionados que habitualmente respaldan su trayectoria.

Lea también VIDEO - Luis Suárez marcó doblete en goleada de Sporting en Portugal

Una imagen golpeada fuera de la cancha

El episodio representa un golpe a la imagen pública de Cancelo, un futbolista acostumbrado a la élite del fútbol europeo y que hoy es una de las figuras del proyecto deportivo del Al Hilal. En redes sociales, muchos cuestionaron su reacción desmedida, recordando que, más allá de las provocaciones, los jugadores deben mantener la compostura en espacios públicos.

Por ahora, se desconoce si habrá sanciones internas por parte de su club o alguna acción legal derivada del hecho. Lo cierto es que el video ya recorre el mundo y mantiene a Joao Cancelo en el centro de la polémica, no por su rendimiento deportivo, sino por un comportamiento que dejó mucho que desear.