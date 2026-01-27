Alerta en el Australian Open: habría suspensión de partidos

Sigue avanzando la edición 2026 del Australian Open, la cual se llevó a cabo durante pleno verano en Melbourne y que ya está en sus fases finales, justo en los cuartos de final, en donde se encuentran los tres candidatos al título en busca de un cupo a la semifinal, Sinner, Alcaraz y Djokovic.

Lamentablemente en esta ocasión el certamen se ha visto marcado por altas temperaturas extremas que han desafiado tanto a jugadores como a aficionados y organizadores. Las condiciones han sido tan intensas que varios días del torneo han experimentado olas de calor con termómetros que superan cómodamente los 40 °C.

Altas temperaturas obligarían a aplazar partidos del Australian Open

Estos inesperados acontecimientos han obligando a activar protocolos especiales y generar efectos tanto en la programación como en el rendimiento de los tenistas. El Australian Open cuenta con una “Heat Stress Scale”.

Este mecanismo ayuda a evaluar temperatura del aire, radiación solar y la humedad, y cuando la escala alcanza su nivel máximo, es decir el nivel 5, los partidos en pistas sin techo se suspenden automáticamente para proteger a los jugadores.

Esa situación ya se dio en al menos una de las jornadas, con suspensiones de partidos en las pistas exteriores y uno de los tenistas que se vería afectado sería justamente el tenista #1 en el ranking ATP, Carlos Alcaraz.

El español se medirá ante el australiano Alex De Miñaur en un partido en donde se han reforzado los servicios médicos, ampliado las zonas de sombra y refrigeración, incrementado los puntos de hidratación y establecido rotaciones especiales para los recogepelotas, con tiempos de descanso más largos.

¿Cuándo será el partido de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Australian Open?

El siguiente duelo del español en la competencia será en busca de un cupo a la semifinal al enfrentarse en los cuartos de final al australiano Alex De Miñaur, partido que se llevará a cabo el martes 27 de enero.