“No lo he procesado”: Christian González, a la expectativa por el Super Bowl

Christian González, esquinero de los New England Patriots, fue una de las voces más buscadas tras el título de la Conferencia Americana, logro que le dio al equipo el paso al Super Bowl LX. El colombiano reconoció que la magnitud de lo conseguido aún no termina de asimilarla, en medio de la emoción por una victoria histórica.

Declaraciones de Christian González tras el paso al Super Bowl

“No creo que lo haya procesado del todo todavía. Aún pienso en esa gran victoria de todo el equipo”, afirmó González, resaltando el trabajo colectivo que permitió a los Patriots imponerse en una final cerrada. Para el defensivo, el triunfo fue una muestra clara de lo que representa el fútbol americano de postemporada.

El jugador destacó el aporte de todas las líneas en el partido decisivo. “Todos ayudaron a ganar. Ofensiva, defensiva, equipos especiales. Fue muy divertido. Fue verdadero fútbol americano de ‘playoffs’”, añadió, dejando claro que el éxito fue producto de un esfuerzo conjunto.

El pase al Super Bowl se selló con una acción clave de González, quien interceptó un balón en la victoria 7-10 sobre los Denver Broncos en la final de la AFC. Esa jugada terminó siendo determinante para asegurar el boleto de New England al partido más importante de la temporada.

Al recordar esa acción, el colombiano detalló lo que vivió en el campo. “Todo fue genial en esa jugada. Estaba nevando. Vi el balón en el aire, reaccioné muy rápido y fui por él, era como si jugara como receptor”, explicó sobre la intercepción en mención.

Con 23 años, González hará historia, pues no es habitual que un colombiano dispute un Super Bowl, un hecho que celebró con orgullo a través de sus redes sociales. El defensor no ocultó la emoción que representa este hito personal y para el país.

Su presente contrasta con los años anteriores, marcados por dificultades. En 2023 sufrió una fractura en el hombro y en 2024 los Patriots no clasificaron a los playoffs. Sin embargo, en esta campaña brilló con 69 tackleadas y 10 pases defendidos en 14 partidos, rendimiento que le valió su primera selección al Pro Bowl.

Lea también Un colombiano va por el Supertazón de la NFL: fecha y sede del Superbowl

González atribuyó gran parte de su crecimiento al trabajo del cuerpo técnico, encabezado por Mike Vrabel, quien en su primer año como entrenador llevó a New England al Super Bowl. “Ellos nos colocan en las posiciones correctas y nos preparan para el partido”, señaló el esquinero.

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

Finalmente, el defensor se mostró ilusionado con la posibilidad de darle a los Patriots su séptimo título de Super Bowl, cuando enfrenten a los Seattle Seahawks el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara. “Es algo que queremos para que toda la afición se sienta orgullosa; esta ciudad es conocida por ganar”, concluyó.