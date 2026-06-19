Ansu Fati pasa el Mundial como cantante y lanzó su primer canción

En este momento todo el mundo tiene las miradas puestas en la Copa Mundial 2026, ya que el certamen le abrió las puertas a los mejores futbolistas del planeta que llegan buscando un solo objetivo, levantar el anhelado trofeo.

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Sin embargo, hubo una joven promesa del fútbol que no formó parte de esta fiesta, Ansu Fati, el joven delantero que no formó parte de los planes de Luis de la Fuente para representar a España, pero el cual tampoco se "echó a la pena" y en este tiempo de fiesta mundialista decidió lanzarse como cantante y hacer oficial su primer tema en este mundo de la música.

Ansu Fati se lanza como cantante y reveló su primera canción

Mientras millones de aficionados siguen de cerca el Mundial 2026 y las grandes figuras del fútbol acaparan la atención internacional, uno de los nombres que vuelve a generar noticia es el de Ansu Fati, aunque esta vez no es por un gol, una asistencia o un fichaje, sino por un proyecto completamente diferente el lanzamiento de su primera canción profesional, titulada “SEA COMO SEA”.

El futbolista que milita actualmente en el fútbol de Francia con Mónaco, anunció que el sencillo estará disponible desde el 19 de junio de 2026 en todas las plataformas digitales. La producción llega respaldada por el sello Music Brokers y contará con distribución global de The Orchard, división de Sony Music Entertainment.

Ansu se une a los pocos futbolistas de élite que deciden desarrollar una carrera artística mientras continúan compitiendo al máximo nivel. En el caso del joven delantero, la música nació como una vía de expresión durante algunos de los momentos más difíciles de su trayectoria deportiva.

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Las lesiones que marcaron parte de su carrera le permitieron descubrir la composición y la creación musical como una herramienta para canalizar emociones y experiencias personales y allí fue construyendo una identidad musical propia que hoy ve la luz con “SEA COMO SEA”.

El sencillo mezcla ritmos de Afrobeats Latino, Reggaetón y Amapiano, reflejando la diversidad cultural que ha acompañado a Ansu durante toda su vida, y transmite un mensaje de perseverancia. La frase “La voy a conseguir, sea como sea” se convierte en el eje central de una obra que resume los sacrificios, los desafíos y la determinación que han marcado su camino dentro y fuera de las canchas.

¿Cómo le ha ido a Ansu Fati con Mónaco?

Ansu Fati ha tenido una temporada de recuperación y reivindicación vistiendo la camiseta de Mónaco tras llegar cedido desde el FC Barcelona en busca de continuidad tras la gran cantidad de lesiones y perdida de protagonismo en el club.

El delantero español logró reencontrarse con el gol después de varias temporadas marcadas por las lesiones y ya completa sumó 12 goles en 30 partidos entre Ligue 1 y un tanto en la UEFA Champions League, cifras que representan su mejor rendimiento en varias campañas.