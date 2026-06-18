[Video] Escalofriante lesión en Canadá vs Catar por la segunda fecha del Mundial

La segunda fecha de la Copa del Mundo 2026 dejó una de las imágenes más impactantes del torneo. El mediocampista canadiense Ismaël Koné sufrió una escalofriante lesión este jueves 18 de junio durante el partido entre Canadá y Catar, correspondiente al grupo B.

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La acción ocurrió en la segunda mitad del compromiso, cuando el jugador del Sassuolo italiano recibió una fuerte entrada por parte del catarí Assim Madibo. Desde el primer momento, las imágenes generaron preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

La infracción fue de tal magnitud que varios futbolistas advirtieron de inmediato la gravedad de lo ocurrido. Incluso, las repeticiones permitieron apreciar una aparente fractura en la pierna del volante canadiense, por lo que se presume una posible rotura de tibia, aunque el diagnóstico oficial solo se conocerá en las próximas horas.

Ante la delicada situación, los propios compañeros de Koné reaccionaron rápidamente. Varios jugadores de Canadá formaron un círculo alrededor del mediocampista mientras era atendido por los servicios médicos, evitando que las cámaras captaran imágenes más explícitas de la lesión.

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Inicialmente, el árbitro del encuentro sancionó la acción con tarjeta amarilla para Assim Madibo. Sin embargo, desde la cabina del VAR le recomendaron revisar nuevamente la jugada debido a la violencia de la entrada.

Tras la rectificación, el juez central modificó su decisión y mostró tarjeta roja directa al futbolista catarí. La expulsión fue recibida sin mayores protestas, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión sufrida por Koné.

Video de la lesión de Koné en Canadá vs Catar

La acción significó la segunda tarjeta roja del compromiso. Anteriormente, sobre el minuto 33 del primer tiempo, el árbitro había expulsado a Homam El-Amin en una decisión que generó controversia y múltiples reclamos por parte del conjunto catarí.

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Ismaël Koné, de 23 años, es una de las piezas importantes de la selección canadiense y llegó al Mundial tras una destacada temporada en el fútbol italiano. Precisamente por ello, la preocupación en el entorno de Canadá es aún mayor de cara a los próximos partidos.

Aunque falta el parte médico oficial, todo apunta a que el mediocampista no podrá volver a jugar en esta Copa del Mundo. De confirmarse la gravedad de la lesión, Canadá perdería a uno de sus hombres más importantes para lo que resta del torneo, en una noticia que enluta una jornada que hasta entonces había estado marcada únicamente por lo deportivo.