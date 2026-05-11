Así es “Misión Mundial”, la serie en vertical que revoluciona el contenido deportivo digital

El Canal RCN y Win Sports continúan fortaleciendo su apuesta por la innovación digital con “Misión Mundial”, una producción protagonizada por Juan José Mantilla y Álvaro ‘El Tigre’ Córdoba que busca revolucionar la manera de consumir contenido deportivo en plataformas digitales a través de un formato vertical, dinámico y cercano a las nuevas audiencias.

Así es “Misión Mundial”, la apuesta pionera de Canal RCN en formato vertical sobre fútbol y entretenimiento

El proyecto hace parte de la campaña “Hoy Respiro Mundial”, iniciativa desarrollada por Fútbol RCN con el propósito de conectar de una forma diferente con los seguidores del deporte y, especialmente, con las nuevas generaciones acostumbradas al consumo rápido y móvil de contenidos audiovisuales.

“Misión Mundial” nace como una propuesta pionera dentro de los medios deportivos colombianos, integrando entretenimiento, información y espontaneidad en cápsulas diseñadas especialmente para redes sociales y plataformas digitales. El formato (Serie en Tik-Tok) permitirá mostrar una faceta distinta de los talentos de Fútbol RCN y Win Sports, alejándose del estilo tradicional de las transmisiones para ofrecer conversaciones más cercanas, retos, anécdotas y momentos cotidianos.

“Misión Mundial”: la serie que revoluciona el contenido deportivo digital

Con Juan José Mantilla y Álvaro ‘El Tigre’ Córdoba como protagonistas, la serie busca combinar experiencia, humor, autenticidad y pasión por el fútbol en un lenguaje pensado especialmente para el consumo vertical, tendencia que domina actualmente las plataformas digitales.

En el programa Despierta Win, Álvaro Córdoba aseguró que la idea del formato es estrenar un capítulo diario hasta el estreno de la Copa, una apuesta que reinventa los productos digitales en el mundo con una historia dramatizada, en donde la trama radica en las aventuras premundialistas de dos celadores.

El Canal RCN reafirma su intención de mantenerse a la vanguardia de la transformación digital en el periodismo deportivo colombiano, apostándole a formatos innovadores y experiencias más cercanas para las audiencias contemporáneas.