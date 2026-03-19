Bogotá sigue avanzando y da un paso más hacia la seguridad y el deporte

Bogotá sigue creciendo y junto al Instituto Distrital de Recreación y Deporte hizo oficial una radical decisión que influye en la construcción de entornos deportivos más seguros con la firma del Pacto por la Prevención de las Violencias en el Deporte, la Recreación y la Actividad Física.

Este una iniciativa es liderada por el IDRD con el fin de erradicar de una vez por todas el acoso, la discriminación y otras formas de violencia en estos espacios que se supone deben brindar tranquilidad, diversión y, por supuesto, salud deportiva.

Se firmó importante acuerdo en Bogotá

El acuerdo, suscrito el 10 de marzo de 2026, reúne a entidades distritales y nacionales, organismos deportivos, sector privado y representantes de la comunidad, con el objetivo de promover escenarios más respetuosos e incluyentes en toda la ciudad.

Uno de los ejes principales del pacto es la protección de poblaciones vulnerables, especialmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. En ese sentido, se busca fortalecer los mecanismos de prevención, atención y seguimiento frente a situaciones de violencia, mediante la implementación de protocolos internos que permitan una respuesta más rápida y efectiva.

La iniciativa también apunta a consolidar una cultura basada en el respeto, la equidad y la garantía de derechos dentro de los escenarios recreodeportivos de Bogotá. Para lograrlo, se promoverá el intercambio de buenas prácticas entre instituciones, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas en ligas deportivas, entrenadores y demás actores involucrados.

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Las entidades protagonistas de este avance en Bogotá fueron:

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)

Ministerio del Deporte

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Secretaría Distrital de la Mujer

Secretaría de Educación del Distrito

Representante de las ligas deportivas de Bogotá

Representante de Semilleros Escolares Bogotá

Aguas de Bogotá S. A. E.S.P.

Empresas privadas aliadas

Con esta iniciativa, Bogotá reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más incluyente, donde el deporte, la recreación y la actividad física sean también territorios de cuidado, respeto y bienestar para toda la ciudadanía.