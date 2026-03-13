Deportes RCN estrena emisora en la App de RCN Radio

El equipo periodístico de Deportes RCN dio un paso más en su estrategia digital con el lanzamiento de su propia emisora dentro de la aplicación de RCN Radio.

A través de esta nueva opción, los usuarios podrán escuchar programación deportiva durante todo el día y todos los días de la semana, ampliando así la oferta informativa y de entretenimiento para los aficionados al deporte.

La nueva emisora digital ya está disponible en la plataforma oficial y puede escucharse en cualquier momento ingresando a www.rcnradio.com, donde se encuentra habilitado el espacio exclusivo para la reproducción de contenidos.

Programas que ofrece Deportes RCN

Dentro de la parrilla se incluirán programas tradicionales del medio como Planeta Fútbol, Peláez y De Francisco y Voces del Deporte, espacios que se emiten de lunes a viernes y que también se pueden seguir a través de la app del Canal RCN y el canal de YouTube de Deportes RCN.

La plataforma también ofrecerá contenidos informativos diarios enfocados en la actualidad del deporte nacional e internacional.

Entre ellos aparece el espacio “Noticias deportivas del día”, un segmento que presentará una previa de los eventos más importantes de la jornada y un repaso informativo mediante cápsulas de actualidad.

Además de la programación en vivo, la emisora contará con contenidos en formato podcast, lo que permitirá a los usuarios escuchar análisis y conversaciones deportivas en cualquier momento.

Uno de los espacios disponibles en esta modalidad será “El País del 5-0”, podcast que también formará parte de la oferta digital de la nueva emisora.

De esta manera, los aficionados podrán acceder a toda la programación desde cualquier lugar y a cualquier hora, ya sea ingresando al portal web o descargando la aplicación de RCN Radio en dispositivos móviles a través de PlayStore o AppStore.