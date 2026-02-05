Deportista colombiano participará en MasterChef Celebrity 2026

El Canal RCN ya va ofreciendo detalles de lo que será el programa MasterChef Celebrity en este 2026, reconocido reality de cocina que reúne a celebridades del país buscando sacar sus máximas capacidades en la preparación de comidas de alta categoría.

Aunque todavía no hay una fecha exacta de lo que será el estreno de este programa, ya se dieron a conocer los 24 famosos que participarán en el concurso, que tendrá a personajes de distintas edades y profesiones, entre ellos, un deportista colombiano que hace poco se retiró de las canchas.

El deportista colombiano que participará en MasterChef Celebrity 2026

Se trata del extenista profesional Robert Farah, nacido en Canadá, pero criado en la ciudad de Cali que se retiró de las canchas en 2023, exjugador altamente reconocido en el país por sus actuaciones en dobles haciendo pareja con el también colombiano Juan Sebastián Cabal.

Su mejor posición en dobles la obtuvo el 13 de julio de 2019, cuando alcanzó la posición número 1 del ranking ATP tras ganar Wimbledon en ese año, una temporada en la que junto a Cabal también ganó el US Open, recordando además que en 2018 lograron el subcampeonato en el Abierto de Australia 2018.

¿Quiénes serán los jurados y los demás participantes en MasterChef Celebrity 2026?

Claudia Bahamón continuará acompañando a los famosos en la cocina con su particular y cómica presentación, mientras que los jurados serán los mismos del año pasado, con Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la mexicana Belén Alonso.

En cuanto a los protagonistas de la cocina, para este año estará Lina Tejeiro, Emiro Navarro, Iván Marín, Julieta Piñeres, Sebastián Vega, Pautips, Sebastián Villalobos, Diana Mina, Gustavo Barnate, Tuto Patiño, Angélica Blandón, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Milena López, Luciano D'Alessandro, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Virginia Lizcano, Mariana Mozo, Luisa Vergara, Robert Farah, Víctor Tarazona, Verónica Orozco y Emmanuel Restrepo.