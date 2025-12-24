Dolor en la familia Messi; hermana de Lionel sufrió fuerte accidente de tránsito

Las estrellas del fútbol mundial no tienen una vida perfecta, desde los televisores por lo general se observan alegrías de goles y celebraciones con sus compañeros de equipo, sin embargo, esos jugadores de élite no están exentos de recibir malas noticias, como la que recientemente tuvo Lionel Messi.

Y es que la hermana del crack argentino, María Sol, sufrió un fuerte accidente de tránsito mientras conducía una camioneta en Miami, Estados Unidos, mujer de 32 años que presentó distintas lesiones, entre ellas, quemaduras y la fractura de dos vertebras.

Hermana de Lionel Messi sufrió duro accidente, ¿cómo es su estado de salud?

La madre del futbolista y de María Sol, Celia Cuccittini, habló en el programa argentino LAM y dio un parte de tranquilidad asegurando que su hija fue trasladada a Rosario, Argentina, para someterse a procesos de rehabilitación tras el accidente, información que luego fue complementada por el Diario The Sun, afirmando que fuentes cercanas a la familia Messi mencionaron que la hermana de Messi ya está fuera de peligro.

Periodistas del medio citado confirmaron que María Sol habría sufrido una descompensación mientras manejaba una camioneta en Miami, lo que provocó un fuerte choque contra una pared que le dejó “una quemadura muy importante en la muñeca, además de dos vertebras fracturadas, en el talón y en la muñeca”.

El accidente obligó a la hermana de Messi a postergar su boda

La buena noticia sin duda es que la hermana de Messi no sufrió heridas de consideración que hayan complicado su vida, sin embargo, este accidente obliga a la suspensión de la boda que María Sol tenía pactada para realizar el próximo 3 de enero en la ciudad de Rosario, Argentina.

"Se va a retrasar el casamiento, que de última es lo menos importante, porque tiene una rehabilitación muy larga", dijo la madre al programa argentino LAM sobre su hija, quien recordemos es una emprendedora y trabaja como diseñadora de moda, siendo dueña de la marca de trajes de baño femeninos Bikinis Río.