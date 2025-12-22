[VIDEO] Andrés Llinás se casó y no olvidó a Millonarios: curioso rito

En Argentina y en México ha habido matrimonios que se rigen por el rito maradoniano. Aunque suene curioso y algo atípico, la huella de Diego Armando Maradona encendió la locura en estos dos países con celebraciones matrimoniales y otros eventos siguiendo al astro argentino.

Como futbolero es el sueño de todo niño seguir demostrando ese amor por el fútbol y por sus raíces hasta en celebraciones matrimoniales. Justamente, eso fue lo que le llamó la atención al defensor central bogotano y jugador de Millonarios, Andrés Llinás.

Mientras Andrés se recupera de una larga lesión, tenía planeado contraer matrimonio con su novia, ahora esposa, Sofía Escobar. Sin embargo, lo que resultó curioso fue la manera como se casaron con una celebración digna de cualquier futbolero y de cualquier hincha de Millonarios con la pasión y con un amor inseparable.

EL MATRIMONIO DE ANDRÉS LLINÁS Y EL AMOR POR MILLONARIOS PRESENTE

Lejos de ser una celebración normal, Andrés Llinás quería seguir vinculando en su vida a Millonarios hasta en este tipo de ritos matrimoniales. Con una camisa que aludía al equipo, y con la compañía de la banda de Los Comandos Azules que celebraron al ritmo de los cánticos de la institución.

La celebración atípica apareció en las redes sociales viralizando el evento. Por medio de videos se alcanza a ver cómo llegan Los Comandos Azules al matrimonio del defensor central al ritmo de los bombos, tambores y trompetas. Como si estuvieran en el estadio, los cánticos y la música alusiva al cuadro albiazul se tomó la unión entre Andrés Llinás y Sofía Escobar.









Andrés Llinás le dio la bienvenida a los Comandos Azules que amenizaron la fiesta con el amor que sienten por el equipo bogotano, “hola, gente de los Comandos. Infinitas gracias porque hicieron mi día mucho más especial. La idea era compartir este amor de Millonarios con todos los que vinieron a este evento y seguro que lo hicimos de la mejor forma. Un abrazo y nos vemos en la cancha”.









Ahora el defensor central espera por su recuperación de una fractura del cuello del pie izquierdo para poder regresar al campo de juego para seguir defendiendo los colores de Millonarios, equipo del que es hincha y con el que decidió casarse también en medio de su celebración junto con Sofía Escobar.

LOS COMANDOS AZULES SE UNIERON A LA CELEBRACIÓN DE ANDRÉS LLINÁS

Además de acompañar con bombos y trompeta, los Comandos Azules también dedicaron unas palabras para el defensor central bogotano, “Mono, en esta nueva etapa junto a Sofía queremos felicitarlos y desearles mucha felicidad y amor, gracias por hacernos parte de su gran noche. Fue un honor para el comando acompañar en su matrimonio a uno de los jugadores insignias de nuestro amado equipo”.









Seguramente, esta curiosa celebración podría ser el punto de partida para seguir rindiendo homenaje en diferentes ritos en el futuro con tintes futboleros. Andrés Llinás no solo demostró su amor para con su esposa, sino con su equipo del que es hincha y al que defiende como futbolista.