El grupo Tres Coronas creó canción a equipo bogotano de Liga BetPlay; así suena

Cada vez falta menos tiempo para que inicie la Liga BetPlay 2026-I, competencia donde se renuevan las ilusiones de los equipos del fútbol colombiano que aspiran a celebrar títulos y arrebatarle la corona de campeón al Junior de Barranquilla, último conquistador de la estrella de Navidad.

La Dimayor ya estableció el ‘fixture’ oficial del campeonato y los equipos van ultimando detalles para empezar la competencia, concretando fichajes y empezando partidos de pretemporada que ayuden a dar ritmo a los jugadores.

Lea también: "Vamos allá Millos": Lorelei Tarón, esposa de Falcao, alista el regreso a Bogotá

Sorpresa en medio de la pretemporada: Tres Coronas dedica canción a equipo bogotano

Cuando las noticias son los fichajes en esta época del año, una información revelada en redes sociales llamó la atención de los aficionados, pues el reconocido grupo de rap colombiano ‘Tres Coronas’ sacó canción para Internacional de Bogotá, naciente club que llegó para reemplazar al desaparecido conjunto de La Equidad.

La agrupación conocida por temas como ‘Falsedades’, ‘Envidias’, ‘Ahora o Nunca’ y otras más, lanzó la canción ‘Pa’ Que Reboten’ con el objetivo de dar a conocer la nueva institución y ganar hinchas en la capital del país.

Una noticia que fue publicada en las redes sociales del club bogotano, mencionando que la canción se puede escuchar en la plataforma de Spotify, un tema donde destacan la llegada de los ‘inter’ y sugiriendo que los equipos no heredan hinchas, sino que ellos mismos los elijen.

“En el fútbol se dicen muchas cosas... amar un escudo, unos colores está por cambiar, inter internacional, interbarrial, intercultural, de la capital Bogotá, de aquí de allá, pero todos la representamos, una bandera, un club de la gran cordillera, 2.600 metros más cerca de las estrellas”, dice parte de la letra de la canción.

Nueva estrategia de internacional de Bogotá para darse a conocer

Ya había pasado antes con un video del reconocido actor Ryan Reynolds (conocido por la serie Deadpool), donde aparece recibiendo varios detalles del club con los logos y colores que ahora los caracteriza, recordando que el artista es inversionista del grupo Tylis-Porter, misma organización que ahora es dueño del extinto club de La Equidad.