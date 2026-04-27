Jack Grealish vuelve a estar en el centro de la polémica en Inglaterra. El mediocampista fue fotografiado durmiendo en un bar de Manchester, rodeado de botellas y vasos de alcohol, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron preocupación por el delicado momento deportivo que atraviesa.

"Se le pasaron las copas y no había manera de despertarlo"

De acuerdo con versiones de testigos citadas por medios británicos, el futbolista llegó al establecimiento hacia las 4:30 de la tarde del sábado y, apenas una hora después, ya se encontraba profundamente dormido: “Se le pasaron las copas y no había manera de despertarlo, roncaba sin parar”, señalaron personas presentes en el lugar.

La situación generó revuelo no solo por el impacto mediático, sino porque Grealish se encuentra recuperándose de una fractura en el pie izquierdo que lo marginará de las canchas hasta el final de la temporada. Además, no es la primera vez que su nombre aparece ligado a excesos fuera del campo.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2023, durante las celebraciones del Manchester City tras conquistar la Champions League. En aquel momento, el volante fue grabado en evidente estado de embriaguez mientras festejaba en la vía pública.

Escándalo total con Jack Grealish: fotos durmiendo en un bar desatan polémica en Inglaterra

Lea también Tabla de posiciones del Grupo A de Colombia en el Sudamericano sub 17 Femenino

Grealish llegó al City en 2021 procedente del Aston Villa por 100 millones de libras, cifra récord para un futbolista inglés. Sin embargo, su rendimiento nunca logró consolidarse al nivel esperado. Entre altibajos deportivos y cuestionamientos por su vida nocturna, perdió protagonismo en el equipo de Pep Guardiola.

Esa situación derivó en su salida a préstamo al Everton en agosto de 2025, buscando continuidad y recuperar protagonismo. Antes de sufrir la lesión, disputó 22 partidos, con saldo de dos goles y seis asistencias.

Sin opciones de competir nuevamente esta campaña y prácticamente sin posibilidades de ser considerado por Inglaterra para el próximo Mundial, Grealish atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera. Hasta ahora, ni el jugador ni el Everton se han pronunciado oficialmente sobre las imágenes conocidas en las últimas horas.