Ex jugador del Arsenal y una nueva denuncia: Ya van siete cargos por abuso

El proceso judicial contra Thomas Partey vuelve a escalar. Cuando parecía que su situación legal ya estaba definida con varias acusaciones abiertas, la justicia británica añadió dos nuevos cargos al expediente del futbolista, ampliando un caso que sigue generando repercusión en el fútbol europeo.

El mediocampista ghanés, actualmente en el Villarreal y con pasado reciente en el Arsenal, deberá comparecer nuevamente ante un tribunal de Londres mientras enfrenta múltiples denuncias por delitos sexuales.

Lea también James se sumó a la pretemporada de Minnesota United y tendría fecha para su debut

Dos nuevas denuncias agravan el caso

De acuerdo con información de las autoridades británicas, Partey fue acusado formalmente de dos nuevos cargos de violación derivados de la denuncia presentada por una nueva víctima el pasado mes de agosto.

Estas imputaciones se suman a los cinco cargos de violación y uno de agresión sexual que ya pesaban sobre él desde julio del año anterior. En total, el jugador acumula siete acusaciones de abuso sexual por parte de tres mujeres y un cargo adicional de agresión sexual relacionado con una cuarta denunciante.

El futbolista deberá presentarse ante un tribunal de Londres el próximo 13 de marzo para responder por estas nuevas imputaciones.

Un proceso abierto desde 2022

La investigación comenzó en febrero de 2022, cuando la policía recibió la primera denuncia. Meses después, en julio, las autoridades confirmaron que el jugador había sido imputado por presuntos hechos ocurridos entre 2021 y 2022.

En una audiencia celebrada en septiembre, Partey se declaró no culpable de los cargos iniciales y quedó en libertad bajo fianza mientras continúa el proceso judicial.

Su abogada, Jenny Wiltshire, aseguró que el internacional ghanés “niega todos los cargos” y que ha cooperado plenamente con la policía y la fiscalía durante la investigación. Además, afirmó que el jugador confía en poder limpiar su nombre ante la justicia.

Cabe recordar que Partey fichó por el Villarreal como agente libre tras finalizar su contrato con el Arsenal, en un contexto en el que las acusaciones ya eran de conocimiento público.

El caso sigue en desarrollo y la situación legal del futbolista permanece sin resolución definitiva. Mientras avanzan las diligencias judiciales, el futuro deportivo de Partey queda condicionado por un proceso que suma nuevos capítulos y que podría tener consecuencias más allá de lo estrictamente futbolístico.