Exfutbolista argentino fue asesinado; su hermano es el principal sospechoso

El fútbol de Argentina se encuentra de luto por la noticia de la muerte de Lucas Ignacio Pires, exjugador con pasado en Almirante Brown.

El exjugador, de 29 años, perdió la vida tras verse involucrado en una violenta riña en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza, en un episodio que hoy es investigado por la Justicia.

La situación se desencadenó a partir de una discusión familiar que fue subiendo de tono hasta terminar en un enfrentamiento físico en plena vía pública. En medio de la pelea, Pires recibió una herida profunda provocada por un objeto cortante, lo que le ocasionó una grave pérdida de sangre. A pesar de haber sido trasladado de urgencia a un centro médico, los médicos no pudieron salvarle la vida.

La investigación judicial apunta de manera directa a uno de sus hermanos, quien es señalado como el principal sospechoso del ataque y se encuentra bajo la lupa de las autoridades. El caso quedó en manos de la fiscalía de homicidios, que trabaja con registros fílmicos y testimonios para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Lea también Sorpresa en Millonarios: Andy Polo podría regresar a la Liga BetPlay

Lucas Pires había tenido un paso por el fútbol del ascenso argentino, donde defendió la camiseta de Almirante Brown, club que expresó públicamente su pesar por el fallecimiento del exjugador. La noticia provocó conmoción entre excompañeros, dirigentes y seguidores del fútbol local, que lamentaron el trágico final de una vida vinculada al deporte.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, escribió el equipo.