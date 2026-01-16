Exfutbolista fue asesinado durante su condena por narcotráfico

La conmoción sacude al fútbol serbio tras conocerse el asesinato de Zivko Bakic, exfutbolista de 43 años, quien fue hallado sin vida en las cercanías de Belgrado, según informó este viernes el diario Kurir.

De acuerdo con la publicación, el cuerpo de Bakic fue encontrado en un bosque cercano a su lugar de residencia, con al menos tres impactos de bala, lo que encendió las alarmas de las autoridades locales y dio inicio a una amplia investigación criminal.

Las primeras informaciones señalan que el exjugador se encontraba bajo arresto domiciliario, cumpliendo una condena impuesta por la Justicia serbia en 2023, tras ser hallado culpable de narcotráfico (cocaína) desde Suramérica hacia Europa.

Bakic estaba sometido a vigilancia electrónica y contaba con autorización para salir a realizar actividad física, situación que habría sido aprovechada por los autores del crimen, quienes, según la policía, conocían con precisión sus movimientos.

Las autoridades serbias manejan la hipótesis de que el asesinato estaría ligado al mundo del crimen organizado, ya que Bakic era señalado como uno de los jefes del denominado ‘cartel balcánico’, una red delictiva con operaciones internacionales.

Pese a haber sido considerado un futbolista prometedor, el exdefensor de 1,76 metros de estatura y habitual lateral derecho, abandonó tempranamente el fútbol profesional. En su carrera militó en clubes como FK Zemun y Zeta Golubovac, dejando una huella reconocida en el balompié local.

Tras su retiro, Bakic se radicó en Ibiza, España, donde se dedicó al alquiler de inmuebles, aunque las investigaciones posteriores lo vincularon también con actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico.

La noticia ha generado un fuerte impacto en Serbia, no solo por la violencia del crimen, sino porque se trata de un exfutbolista conocido en su país, cuya historia terminó marcada por decisiones fuera de la ley que lo llevaron a un trágico desenlace.