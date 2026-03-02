Exjugador de selección Colombia fue citado por Fiscalía del exterior

El exfutbolista Aquivaldo Mosquera volvió a ser noticia fuera de las canchas luego de presentarse ante la Fiscalía General de la República de México para atender una citación oficial relacionada con una investigación en curso.

“Yo estoy bien, hay que esperar a saber lo que es, yo, en realidad, todos los años, desde que jugué, desde que llegué acá a México, estuve al día con todos esos temas con el contador, quién sabe qué puede ser, pero para eso estamos aquí”, mencionó el exjugador.

Al llegar a la sede de la Fiscalía, Mosquera aseguró que acudía con tranquilidad y acompañado por sus abogados para conocer los detalles del proceso. El exfutbolista afirmó que no tiene temor frente a la situación y que confía en que todo se aclarará conforme avance la investigación.

Además, los abogados Carlos Mena y Luis Espinoza dieron un parte de tranquilidad sobre el caso que vive el colombiano con pasado en las Águilas del América.

“En este momento no nos dieron acceso a los registros de la carpeta de investigación. Hasta tanto nos autoricen nos van a dar una cita la próxima semana, para conocer toda la investigación que se está haciendo”.

“No es nada en contra de Aquivaldo, solamente están solicitando informes. Esperaremos a que el Ministerio Público nos cite, no tenemos fecha aún, podría ser, tentativamente, la próxima semana, lo más fuerte es que, si hay una diferencia, la solución es que se pague y nada más”.