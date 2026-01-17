¿Final del Mundial 2026 o Super Bowl?: ¿Cuál tiene la entrada más costosa?

El Super Bowl LX, programado para el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, vuelve a confirmar su estatus como uno de los espectáculos deportivos más costosos del mundo. Las entradas para la final de la NFL se mueven bajo una lógica agresiva de oferta y demanda, con precios que aún pueden variar a medida que se definan los equipos finalistas.

Sin embargo, pese a su fama de evento exclusivo y de alto perfil, la comparación con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 empieza a dejar cifras que llaman poderosamente la atención.

¿Cuánto vale una entrada para asistir al próximo Super Bowl?

En el caso del Super Bowl, los boletos más económicos disponibles actualmente en el portal oficial de hospitalidad de la NFL, operado por On Location, rondan los 7.200 dólares por persona (unos 26 millones de pesos colombianos). Estas entradas suelen estar asociadas a experiencias premium que incluyen gastronomía de alto nivel, barra libre y acceso a actividades con leyendas del Salón de la Fama.

En otras zonas preferenciales, los paquetes parten desde los 16.700 dólares, mientras que, en plataformas autorizadas como Ticketmaster, SeatGeek o StubHub, los precios oscilan entre los 7.000 dólares para las graderías más altas y cifras que superan los 20.000 dólares en sectores VIP a nivel de cancha (unos 73 millones de pesos colombianos).

El Mundial de la FIFA 2026 supera al Super Bowl

La mirada global, no obstante, apunta cada vez más al Mundial de Fútbol de 2026, cuya final se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La FIFA ha implementado un sistema de precios dinámicos que permite variaciones según la fase de venta y la demanda, lo que ha disparado el costo de los partidos más atractivos.

Además, la FIFA ha creado una categoría especial llamada “Supporter Entry Tier” que estará disponible para los 104 partidos de la justa mundialista (incluida la final) donde se repartirán boletos desde los 60 dólares, sin embargo, estos se se reservarán para los hinchas de las selecciones clasificadas y las federaciones miembro participantes estarán a cargo de distribuirlas, según sus propios criterios.

Una entrada de la final del Mundial costaría el doble de una para la NFL

De forma oficial, los boletos para el Mundial van desde los 60 hasta los 6.730 dólares, esto, teniendo en cuenta que todavía no hay disponibilidad en el portal de la FIFA de boletos regulares para la final, por eso, nos guiamos de los portales de reventa, donde asistir al partido que definirá al campeón del mundo en 2026 puede costar desde poco más de 9.000 dólares y hasta cifras cercanas a los 44.000 dólares (unos 162 millones de pesos colombianos), poco más del doble de lo que vale un boleto para el Super Bowl en sus zonas más exclusivas.