Días después del triunfo de Boyacá Chicó con marcador de 2-1 sobre Millonarios en partido válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay que se llevó a cabo en el estadio La Independencia de Tunja se conoció que desde el conjunto 'ajedrezado' se interpuso una denuncia por el delito de lesiones personales ante la Fiscalía General de la Nación seccional.

La querella se realizó, teniendo en cuenta que después del compromiso se informó que hubo un fuerte altercado entre algunos jugadores de Boyacá Chicó y de Millonarios.

Lea también [Video] Boyacá Chicó acusó a Millonarios de grave agresión a uno de sus jugadores

Según se explicó, Jacobo Pimentel, integrante del equipo boyacense habría sido agredido por Diego Novoa, guardameta del cuadro 'embajador'.

"Así quedó nuestro jugador tras la brutal, desproporcionada e inaceptable agresión perpetrada por Diego Novoa y otros jugadores de Millonarios", denunció Boyacá Chicó en sus redes sociales.

Hay denuncia

En las últimas horas, Deportes RCN conoció que desde Boyacá Chicó se realizó la denuncia por el delito de lesiones personales.

Ante esta situación, la Fiscalía, que considera la falta como una "conducta de menor gravedad" se citará en las próximas horas a Diego Novoa y a Jacobo Pimentel para conocer las respectivas versiones.

Teniendo en cuenta lo explicado, el delito de lesiones personales puede ser conciliable y desistible, lo que permite terminar el proceso mediante acuerdos entre las partes.