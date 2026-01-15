[Foto] El increíble tatuaje de Luis Díaz que destaca la prensa en toda Alemania

Una de las grandes figuras que tiene actualmente el Bayern Múnich es sin duda el colombiano Luis Díaz, atacante guajiro de 29 años que fue comprado por el club ‘bávaro’ en el anterior mercado de fichajes por 75 millones de euros, una cifra que muchos criticaron, pero que a medida del tiempo ha sido aceptada tras el gran rendimiento que ha demostrado Lucho.

El exjugador de clubes como Junior de Barranquilla, Porto y Liverpool de Inglaterra, por lo general es noticia por sus goles o asistencias en el campo de juego, sin embargo, recientemente fue protagonista de una nota periodística en territorio alemán donde hablan de su extravagante tatuaje.

Revelan infidencias del tatuaje de Luis Díaz

El diario Bild de Alemania le dedicó una nota al futbolista de la Selección Colombia, “¡El tatuaje más escandaloso de la Bundesliga!”, haciendo alusión a la imagen que quiso tener Luis Díaz en su espalda, “una obra de arte realmente impresionante" que el español Daniel Stone se hizo cargo de plasmar en el cuerpo del guajiro.

“Siempre había querido tatuarse un león grande con su familia. Mi petición específica fue crear un diseño que simbolizara la protección que Luis quiere brindar a su propia familia. El león también debía representar la fuerza y el coraje que lo caracterizan tanto dentro como fuera del campo”, aseguró Stone.

Un León y su familia felina que necesitó de 50 horas para ser realizado

El tatuador español que Luis Díaz contactó gracias a una recomendación del uruguayo Darwin Núñez, explicó que el trabajo en la espalda del colombiano requirió de mucho tiempo para ser plasmado, cuidando minuciosamente cada detalle que buscaba el colombiano.

“Tras elegir el diseño, comenzamos poco antes del verano de 2025. A día de hoy, aún nos quedan tres o cuatro sesiones para trabajar en los numerosos detalles. En total, el tatuaje nos llevará entre 45 y 50 horas”, dijo Stone.

“Lucho no solo tiene una agenda apretada, sino que también debe estar en óptimas condiciones para sus entrenamientos y partidos. Aunque persevera como un campeón durante las sesiones, siempre nos aseguramos de que su piel no sufra demasiado y tenga tiempo suficiente para recuperarse para que su rendimiento deportivo no se vea afectado en absoluto”, añadió el autor del tatuaje.