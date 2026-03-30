[Foto] Jonas Vingegaard posó con la camiseta de un club de fútbol español

El ciclista danés Jonas Vingegaard fue protagonista fuera de la carretera luego de su reciente título en la Vuelta a Cataluña, tras aparecer en una llamativa fotografía con la camiseta del FC Barcelona en el Camp Nou.

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La imagen se dio en el marco de la visita que realizó el corredor este lunes a las instalaciones del club catalán, apenas un día después de consagrarse campeón de la tradicional ronda española.

Vingegaard, quien estuvo acompañado de su esposa y sus dos hijos, recorrió también el museo del Barcelona, aprovechando su estadía en la ciudad tras el cierre de la competencia ciclística.

Jonas Vingegaard posó junto a Andreas Christensen

Durante el recorrido, el danés tuvo como anfitrión a su compatriota Andreas Christensen, defensor del Barcelona, quien lo guió por diferentes espacios del club.

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Uno de los momentos más llamativos de la visita fue cuando ambos deportistas intercambiaron camisetas sobre el césped del estadio, en una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Vingegaard entregó el maillot amarillo de su equipo Visma-Lease a Bike, mientras que recibió la camiseta del Barcelona, la cual no dudó en posar frente a las cámaras en el Camp Nou.

Además, el ciclista se interesó por el estado de las obras del estadio, que actualmente atraviesa un proceso de remodelación, lo que añade un componente especial a su visita.

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El danés llegó a esta actividad tras quedarse con el título de la Vuelta a Cataluña, donde se impuso con un tiempo total de 25:56:36, superando a Lenny Martínez y a Florian Lipowitz.

Con este triunfo y su presencia mediática en Barcelona, Vingegaard sigue consolidando su figura como uno de los grandes referentes del ciclismo actual, con la mira puesta en una nueva disputa por el título del Tour de Francia en la presente temporada.