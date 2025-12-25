[Fotos] Luis Díaz pasó Navidad en Colombia junto a su familia y reveló tierno detalle

Una de las grandes figuras que tiene actualmente el Bayern Múnich es sin duda el colombiano Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia que ha convencido al exigente hincha del equipo alemán, pues registra de momento 13 goles y 7 asistencias en 22 partidos disputados.

El atacante guajiro aprovechó unos días de descanso que el Bayern Múnich le ofreció por la Navidad para viajar a Colombia y pasar esa festividad con sus familiares, así lo dejó en evidencia en una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Luis Díaz pasó Navidad con su familia; fotos revelan el embarazo de su esposa

El exjugador de clubes como Junior, Porto y Liverpool de Inglaterra, publicó fotos con su familia celebrando la Navidad, allí, aparece Lucho junto a su esposa, Geraldine Ponce, y sus dos hijas (Roma y Charlotte), quienes esperan la llegada del primer hijo varón del futbolista colombiano.

En las imágenes se puede observar el embarazo de la esposa de Luis Díaz, además, el jugador compartió más fotografías donde aparece con sus dos hermanos (Roller y Jesús) y también junto a sus padres (Mane Díaz y Cilenis Marulanda), además de otros allegados que lo acompañaron en la Nochebuena.

El hijo de Philipp Lahm demuestra su admiración por Luis Díaz

En medio de esta celebración decembrina, otra de las fotografías que se hicieron virales en Colombia fue la del exjugador de la Selección de Alemania, Philipp Lahm, quien publicó una imagen de su familia pasando la Navidad, allí, aparece su hijo vestido con la camiseta del Bayern Múnich con el dorsal de Luis Díaz.

Lahm, ídolo y multicampeón en el Bayern Múnich, seguramente comparte la admiración de su hijo por Luis Díaz, pues el colombiano ha demostrado que su fichaje al equipo ‘bávaro’ ha tenido éxito, jugador que en algún momento generó dudas ante el alto valor por el que fue comprado al Liverpool (75 millones de euros).