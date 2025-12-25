Lamine Yamal lanzó inesperada confesión: “por eso no tengo novia”

Con apenas 18 años, Lamine Yamal es considerado como uno de los jugadores más importantes de la actualidad, su desequilibrio, precisión en la pegada y gran velocidad lo ponen como uno de los futbolistas mejor valorados del mundo entero, tasado en unos 200 millones de euros según datos del portal Transfermarkt.

El joven atacante, campeón de Eurocopa con España en 2024 y que acumula dos títulos de liga con Barcelona, una Copa del Rey y una Supercopa de España, abrió el pasado lunes su canal de YouTube y en su primer capítulo contó infidencias poco conocidas.

Lamine Yamal y su curiosa manía

En la grabación titulada ‘Mi house tour’, Yamal muestra a sus seguidores un recorrido por la propiedad en la que ha vivido durante los últimos años, allí, confesó una infidencia de su vida privada, mencionando que suele acostarse temprano por su afición a despertarse a la madrugada, hora del día en la que por lo general aprovecha para comer galletas.

“Tengo un problema. Yo siempre me duermo o intento dormirme pronto para despertarme a la madrugada... y es que me encanta comer galletas a la madrugada, es mi plan favorito. Por eso no puedo tener novia, porque me despierto de madrugada”, afirmó Yamal, quien recordemos hace unas semanas se separó de la cantante argentina Nicki Nicole.

El video de Yamal reveló su admiración por Luis Díaz

Ese primer capítulo del canal de YouTube de la estrella del Barcelona sorprendió a los colombianos, pues a lo largo de la grabación aparece el futbolista español portando la camiseta de la Selección Colombia con el dorsal de Luis Díaz, una clara señal del reconocimiento de Yamal hacia el guajiro, quien recordemos es hincha del equipo catalán y estuvo muy cerca de fichar por el conjunto de Hansi Flick en el pasado mercado de fichajes.