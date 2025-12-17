[Video] Petro también se subió al bus de la victoria del Junior: caluroso mensaje al campeón

Junior de Barranquilla selló una campaña memorable y se proclamó campeón de la Liga BetPlay 2025-II, alcanzando la estrella número 11 de su historia. El logro no solo confirmó el peso deportivo del club rojiblanco, sino que también provocó una ola de reacciones, donde el presidente Gustavo Petro dedicó un mensaje público de felicitación al onceno rojiblanco.

Lea también La millonaria cifra que ganó Junior por ser campeón de la Liga BetPlay 2025-II

La consagración se definió con autoridad en la serie final frente a Deportes Tolima, un rival exigente que llegaba con credenciales sólidas. Sin embargo, el conjunto barranquillero impuso condiciones desde el primer compromiso, aprovechando la fortaleza en casa y demostrando una solvencia colectiva que fue determinante.

El marcador global de 4-0 reflejó esa superioridad y dejó claro que el título no fue producto de la casualidad, sino de un proyecto que supo combinar jerarquía, talento y carácter competitivo.

El mensaje de Petro tras el título de Junior

Más allá de los números, el campeonato tuvo un componente emocional especial. Las tribunas del estadio Metropolitano vibraron como en las grandes noches, mientras la ciudad se volcó a celebrar con caravanas, camisetas al viento y cánticos que recorrieron barrios enteros.

En medio de ese ambiente festivo, la voz del Presidente de la República de Colombia irrumpió en la conversación futbolera.

En otras noticias

A través de un mensaje difundido en video y replicado en redes sociales por Armando Benedetti, Petro felicitó al equipo costeño y resaltó el significado del triunfo. “Felicito a todo el equipo y a sus jugadores por este título que llena de orgullo al Caribe colombiano”, expresó el mandatario, palabras que rápidamente se volvieron virales y generaron múltiples lecturas desde distintos sectores.

La intervención presidencial fue vista como un gesto que muestra la cercanía con la cultura popular y el deporte, entendiendo el fútbol como un elemento de cohesión social.

Desde el plano estrictamente deportivo, la conquista tiene implicaciones de peso. La conquista del título garantiza al elenco rojiblanco un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un escenario que exige mayor jerarquía y profundidad de nómina.

Para el fútbol colombiano, esta estrella número 11 representa algo más que un trofeo. Es la confirmación de que la liga mantiene su atractivo, su intensidad y su capacidad de generar atrativo para la hinchada. Para Barranquilla, es una celebración que une pasado y presente, recordando viejas gestas y alimentando nuevas ilusiones de cara a la campaña internacional.

Lea también José Enamorado enciende las alarmas en Junior tras el título de Liga Betplay

Junior inicia un nuevo capítulo de su historia reciente. Entre aplausos, debates y mensajes desde los más altos despachos del país, el club caribeño vuelve a demostrar que es uno de los equipos más populares y exitosos del FPC.