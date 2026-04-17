Infantino confirmó decisión de último momento para el Mundial

Faltan menos de dos meses para que inicie de manera oficial la Copa Mundial 2026, una de las ediciones más esperadas, ya que contará con un formato diferente, la participación de más selecciones, la despedida de varias figuras el fútbol mundial y un espectáculo de lujo.

El Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá se vivirá con un aire de Super Bowl, otro de los eventos más grandes en el mundo del deportes, ya que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció que Coldplay será el encargado del show de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado una enorme expectativa a nivel global.

Coldplay cerrará con broche de oro el Mundial tras confirmación de Infantino

La banda británica, liderada por Chris Martin, se presentará en el evento deportivo más importante del planeta, marcando un hito en la evolución del espectáculo dentro del fútbol.

Por primera vez, la FIFA apuesta por un formato de medio tiempo al estilo del Super Bowl, donde la música y el entretenimiento toman protagonismo en uno de los momentos más vistos del evento. La elección de Coldplay no es casual, ya que el grupo es reconocido por su capacidad de ofrecer shows vibrantes, llenos de color, energía y conexión emocional con el público.

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La banda británica cuenta con una trayectoria consolidada y un repertorio que incluye éxitos globales como “Viva La Vida”, “Fix You” y “A Sky Full of Stars”, canciones que seguramente formarán parte de una presentación pensada para millones de espectadores en todo el mundo.

Sin embargo, adaptar un show musical a un contexto futbolístico implica tiempos más ajustados y una logística compleja, especialmente en un estadio lleno y con una audiencia global. Sin embargo, la banda ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para innovar y sorprender, incorporando elementos visuales, tecnología y participación del público.

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¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está programada para comenzar el 11 de junio de 2026. Este torneo será histórico por varias razones: será el primero en contar con 48 selecciones y también el primero en organizarse en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario emblemático que ya ha sido sede de aperturas mundialistas en 1970 y 1986. La final, por su parte, está prevista para el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos.