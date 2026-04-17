Chelsea busca joya de Colombia: el jugador de la selección Sub-17 que ficharían

Sin duda alguna, los sudamericanos prejuveniles y juveniles no solo sirven para sellar las clasificaciones a los respectivos mundiales, sino que también permite que varios jugadores sean sondeados y estén en la órbita global para pensar en dar un salto en la carrera.

Lea también Colombia se juega la clasificación al Mundial: así va el historial vs Argentina

El sueño de cualquier jugador es salir a Europa y en la Selección Colombia Sub-17 ya hay varios nombres de futbolistas que llaman la atención en suelo europeo. Chelsea tiene un plan prestigioso con los jugadores jóvenes para armar una base que seguramente dará frutos en algunos años.

Colombia se metió a la final del Sudamericano Sub-17 eliminando a Brasil. Jugará contra Argentina en esa lucha por conseguir el título. Por este nivel que está demostrando la ‘Tricolor’, Chelsea buscaría fichar a un joven talento. Se trata nada más ni nada menos que de Samuel Martínez.

LA GUERRA QUE ARMARÍA CHELSEA EN EUROPA POR SAMUEL MARTÍNEZ

Durante el partido entre Colombia vs Brasil en el Sudamericano Sub-17, Samuel Martínez demostró su capacidad, ese talento que sueña en grande con Atlético Nacional y con un título de la Sub-17 el domingo 19 de abril. Chelsea, junto con otros clubes europeos estarían pensando en fichar al volante de Atlético Nacional.

Este Sudamericano se juega en Paraguay y el Mundial al que Colombia selló la clasificación será en Catar. Un determinante certamen para los jóvenes que podría ser esencial para saltar a las mejores competencias. De hecho, para no perder tiempo.

Lea también Rivales, días y horarios de los clubes colombianos en la tercera fecha de Libertadores y Sudamericana

En este encuentro frente a Brasil, de acuerdo con Givemesport antes de que arrancara el compromiso, “City Football Group, Chelsea, Liverpool, Atlético de Madrid, Bayern, Dortmund y Benfica, presentes en la semifinal, observarán a Martínez esta noche”.

Parece que entre todos los clubes que pelean por buscar a Samuel Martínez, el Chelsea parte con esa ventaja en lograr quedarse con los servicios del volante que podría salir de Atlético Nacional en las ventanas de fichajes. La idea sería asegurarlo en próximas semanas, ya sea para el Chelsea o para otro club europeo.

OTRAS FIGURAS DE COLOMBIA QUE PODRÍAN CAMBIAR DE CLÑUBES

Además de Samuel Martínez, Colombia cuenta con otros jugadores interesantes como José Escorcia, también de Atlético Nacional que fue el gran goleador del cuadro cafetero metiendo dos tantos contra Brasil para sellar la clasificación a la final del Sudamericano.

Lea también Colombia vs Argentina finalistas del Sudamericano U17

Adrián Mosquera también es uno de los grandes futbolistas que darán de qué hablar en el futuro. Los clubes europeos se fueron a ver a Samuel Martínez, pero seguramente también estarán pendientes de otros jugadores de la Selección Colombia y de las diferentes joyas del Sudamericano. Ecuador, por ejemplo, ya aseguró ventas al exterior.

Seguramente, si Colombia logra superar a Argentina, habrá grandes joyas que podrían cambiar de equipo y sumar primeras experiencias en el ‘Viejo Continente’. Sumado a lo anterior, hacer un bue Mundial también será determinante para pensar en cambiar de aires para la delegación colombiana.