Colombia se juega la clasificación al Mundial: así va el historial vs Argentina

Quedan 90 minutos que pueden ser definitivos para la Selección Colombia en la clasificación al Mundial de Brasil 2027. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia se miden contra su similar de Argentina que dará de qué hablar con la necesidad de ambas selecciones que buscan el mismo objetivo.

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Para este encuentro que se jugará en Ciudad Lanús, Argentina y Colombia parten con muchas igualdades a lo largo del torneo. Aunque la ‘Albiceleste’ lidera el certamen con 13 unidades, mismas que las colombianas, la diferencia de gol es clave para dejarlas en la cima.

Venezuela quiere apretar a Argentina y Colombia, pero, pase lo que pase en Ciudad Lanús, estas dos selecciones seguirán en la parte alta durante esta antepenúltima jornada de esta Liga de Naciones que se juega por primera vez como ruta para sellar la clasificación al Mundial.

Si hay una victoria de alguna de las dos selecciones, ese país sellará la clasificación al Mundial de manera prematura, mientras que la otra tendrá que sumar de a tres en alguna de las dos últimas jornadas en junio para lograr ese objetivo de ir a Brasil 2027.

EL HISTORIAL DE ARGENTINA VS COLOMBIA ANTES DE LA LIGA DE NACIONES FEMENINA

Este encuentro tiene varis cosas por definir. Se citarán dos jugadoras experimentadas como Leicy Santos y Florencia Bonsegundo que han dado de qué hablar como las dos goleadoras del torneo respectivamente. Leicy lidera ese escalafón, mientras que la argentina está a solo un gol de igualarla.

Argentina es el segundo rival que más veces ha jugado contra Colombia contando todas las competencias. Esta será la decimoséptima ocasión en la que se verán las caras, la primera en la Liga de Naciones. Sin embargo, el duelo entre argentinas y colombianas también cuenta con una historia dulce para las cafeteras por el título de los Juegos Panamericanos en el 2019.

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A lo largo de las últimas dos décadas, Colombia y Argentina se han visto en 16 oportunidades con un historial en el que nadie se ha sacado diferencias y ha habido más paridades que cualquier otra cosa. De hecho, el título de los Juegos Panamericanos fue un empate y en los penales, el cuadro cafetero quedó campeona.

En las 16 veces que se han enfrentado, Colombia cuenta con cuatro victorias, ocho empates y cuatro derrotas. Un panorama muy apretado y similar en el que Argentina solo ha sacado diferencias en los goles anotados a lo largo del historial. La ‘Tricolor’ suma 14 tantos, mientras que la ‘Albiceleste’ 19.

RESULTADOS ENTRE ARGENTINA VS COLOMBIA

Se espera una nueva edición del Argentina vs Colombia para dejar atrás lo apretado que ha sido este historial. La necesidad es para ambas selecciones, pues, quien se quede con los tres puntos sellará la clasificación para el Mundial de Brasil en el 2027.

Así las cosas, estos han sido los resultados del historial completo entre Argentina vs Colombia:

25 de abril de 2003 | Campeonato Sudamericano

Colombia 2-3 Argentina

18 de noviembre de 2006 | Campeonato Sudamericano

Argentina 6-0 Colombia

15 de enero de 2010 | Copa Bicentenario

Argentina 0-0 Colombia

21 de noviembre de 2010 | Campeonato Sudamericano

Colombia 1-0 Argentina

24 de septiembre de 2014 | Copa América

Colomba 0-0 Argentina

18 de julio de 2015 | Juegos Panamericanos

Argentina 0-2 Colombia

16 de abril de 2018 | Copa América

Argentina 3-1 Colombia

9 de agosto de 2019 | Juegos Panamericanos

Colombia 1-1 Argentina (7-6 en penales)

9 de noviembre de 2019 | Amistoso

Argentina 1-0 Colombia

12 de noviembre de 2019 | Amistoso

Argentina 2-2 Colombia

20 de febrero de 2022 | Amistoso

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Colombia 2-2 Argentina

23 de febrero de 2022 | Amistoso

Colombia 0-0 Argentina

25 de julio de 2022 | Copa América

Colombia 1-0 Argentina

30 de noviembre de 2024 | Amistoso

Argentina 1-1 Colombia (5-4 en penales)

28 de julio de 2025 | Copa América

Argentina 0-0 Colombia (4-5 en penales)

4 de marzo de 2026 | SheBelieves Cup

Argentina 0-1 Colombia