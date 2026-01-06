Insólito momento vivió Gabigol en su regreso a Santos: Fue amenazado

La presentación de Gabriel Barbosa, Gabigol, como nuevo jugador del Santos tuvo un episodio inesperado que rápidamente llamó la atención. Lo que debía ser una jornada de celebración por su regreso al club terminó dejando una imagen incómoda en plena sala de prensa, en medio del acto oficial ante los medios.

El delantero brasileño regresó al equipo de Vila Belmiro para iniciar su segunda etapa, rodeado de expectativa por parte de la hinchada y con cámaras siguiendo cada uno de sus movimientos. Sin embargo, la jornada tomó un giro que opacó el anuncio deportivo.

Lea también Alfredo Morelos más cerca de seguir en Nacional: noticia clave desde Santos

La amenaza que marcó la presentación

Durante el evento, varios integrantes de la barra del Santos subieron al escenario para entregarle regalos y posar con el futbolista. En ese momento, uno de ellos tomó el micrófono y lanzó un mensaje intimidante que quedó registrado por los periodistas presentes.

“Estás en deuda, tú ya sabes cómo son las cosas aquí…”, se escuchó decir, en una frase que generó incomodidad inmediata en la sala y se viralizó en redes sociales. El episodio encendió las alarmas por la presión que empieza a rodear al atacante en su regreso al club.









Gabigol, Neymar y el reto de levantar al Santos

Más allá del tenso momento, Gabigol atendió a la prensa y habló sobre su ilusión de volver al equipo donde se formó. El delantero aseguró que uno de los objetivos será ayudar a Neymar a recuperar su mejor nivel y volver a la selección brasileña con miras al Mundial 2026

El atacante, cedido por Cruzeiro hasta final de año, también dejó claro que el desafío va más allá de los nombres. Remarcó que el Santos necesita un equipo sólido para volver a competir por títulos y salir del complicado momento deportivo que atraviesa.

Gabigol se mostró confiado en su estado físico, prometió compromiso total con la camiseta y aseguró que regresar ahora al club no es un retroceso en su carrera, sino una oportunidad para devolver al Santos al lugar que, según él, merece en el fútbol brasileño.