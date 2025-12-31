Neymar confirma su futuro ¿Dónde buscará llegar al Mundial?

Después de días marcados por rumores y negociaciones silenciosas, el futuro de Neymar volvió a quedar ligado al club que lo vio nacer. Justo en la fecha en la que expiraba su contrato, el delantero tomó una decisión que marca un nuevo capítulo en su carrera y en la historia reciente del Santos.

Neymar se queda en casa y apuesta por un año más

El Santos confirmó este miércoles la renovación de Neymar hasta diciembre de 2026, asegurando así la continuidad del máximo goleador histórico de la selección brasileña. El anuncio llegó acompañado de un emotivo video en el que el atacante, de 33 años, dejó claro el peso sentimental de su elección.

“Es aquí donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera”, expresó Neymar, resaltando su vínculo con el club paulista. El acuerdo se cerró el mismo día en que vencía el contrato firmado tras su regreso a Brasil en enero, poniendo fin a las especulaciones sobre una posible salida.

Desde su retorno, Neymar ha tenido un paso irregular debido a las constantes lesiones y operaciones, pero aun así logró ser determinante en momentos clave para evitar el descenso del equipo en el Campeonato Brasileño.

La Sudamericana y el Mundial, los grandes objetivos

Con esta renovación, Santos asegura a su máxima figura para una temporada exigente en la que disputará el Brasileirao, la Copa do Brasil, el Campeonato Paulista y la Copa Sudamericana 2026, torneo continental en el que Neymar será el principal referente.

El delantero se encuentra actualmente en recuperación tras una nueva cirugía en el menisco de la rodilla izquierda, con el objetivo de volver en plenitud y recuperar el nivel que lo llevó a la élite mundial. Su continuidad también está ligada a una meta mayor, volver a la selección brasileña y pelear por un lugar en el Mundial de 2026.

El técnico Carlo Ancelotti ha sido claro en exigir que todos los convocados estén al cien por ciento en lo físico, por lo que Neymar sabe que este año será decisivo para demostrar que aún puede competir al máximo nivel.

Neymar eligió el corazón y reafirmó su compromiso con Santos en un momento clave de su carrera. Con la Copa Sudamericana 2026 en el horizonte y el sueño del Mundial aún latente, el brasileño buscará que este nuevo capítulo en casa sea el escenario perfecto para cumplir los objetivos que todavía le faltan.