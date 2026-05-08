James tendrá su documental; fecha de estreno y más detalles

James David Rodríguez ha sido, sin duda, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano y especialmente de la Selección Colombia.

Desde su debut en Envigado, Rodríguez se ha destacado por su talento, precisión y magia con la pierna zurda, que lo llevaron a vestir la camiseta de la Selección Colombia en cada una de las categorías de la divisiones menores hasta ser actualmente el capitán del equipo mayor.

Netflix presentó el documental de James

Teniendo en cuenta los logros obtenidos en su carrera profesional y hoy en día con 34 años, la plataforma Netflix presentó oficialmente el documental que tendrá como protagonista a James David Rodríguez.

La plataforma destacó lo hecho por James en la Copa del Mundo de 2024, cuando fue la gran figura de la Selección Colombia al haber sido el goleador del certamen y además el autor del gol Puskás de dicha temporada.

"En 2014, James Rodríguez tomó al mundo por asalto — anotando el único gol en la historia de la Copa Mundial que ganó el Premio FIFA Puskás y convirtiéndose en la cara de una generación del fútbol colombiano. El ascenso que siguió lo llevaría al Real Madrid y al FC Bayern Munich — pero detrás de la gloria había una historia que pocos habían escuchado jamás", describió Netflix.

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En la producción se pretende hacer un "viaje íntimo" por la carrera profesional del futbolista colombiano, la cual será contada por su propia voz.

El documental se podrá VER desde el 21 de mayo.