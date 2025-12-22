Los 7 equipos de la Liga BetPlay que estrenarán técnico en 2026

Los 20 equipos de la primera división del Fútbol Profesional Colombia se preparan para afrontar la temporada 2026, la cual presentará novedades en el formato del primer semestre, ya que no se disputarán cuadrangulares ni habrá fecha de clásicos.

En la primera mitad del 2026 se tienen previsto 19 jornadas en la fase todos contra todos y playoffs en la definición del título.

7 equipos estrenarán técnico en 2026

En medio de los trabajosa de pretemporada se ha confirmado que por lo menos siete equipos estrenarán director técnico en el primer semestre de 2026.

Se trata de Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Pasto, Deportivo Pereira, Águilas Doradas, Internacional de Bogotá y Jaguares.

El equipo 'verdolaga' está en búsqueda del reemplazo de Diego Arias, quien no continuaría en el cargo, a pesar de haber ganado la Copa BetPlay.

Por otro lado,Independiente Santa Fe confirmó desde hace algunos días la contratación del uruguayo Pablo Repetto.

Deportivo Pasto tendrá al español Jonathan Risueño, mientras que Águilas Doradas estará bajo la dirección técnica de Juan David Niño, quien brilló al frente de Real Cundinamarca en el 2025.

Deportivo Pereira, que está en medio de algunos problemas económicos, tendrá como estratega a Jorge Enrique Patiño.

Finalmente, Internacional de Bogotá, nuevo equipo del FPC, contará con Ricardo Valiño, mientras que Jaguares de Córdoba, que regresa a la primera división, estará bajo el mando de Alexis Márquez.